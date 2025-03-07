Основания для увольнения мобилизованных со службы в Украине — что следует знать

Украинский военный. Фото: Генштаб ВСУ

В Украине предусмотрены основания для увольнения мобилизованных с военной службы. В частности, речь идет о предельном возрасте, состоянии здоровья, семейных обстоятельствах и других причинах.

Об этом говорится в законе "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета".

Читайте также:

Основания для увольнения мобилизованных со службы:

если военнослужащие достигли предельного возраста пребывания в запасе;

признаны военно-врачебными комиссиями непригодными по состоянию здоровья к военной службе;

если будет установлена инвалидность и военнослужащие не пожелают продолжать службу;

в связи с вступлением в законную силу обвинительного приговора суда, которым назначено наказание в виде лишения свободы;

в связи с освобождением из плена, если военные не хотят продолжать службы;

из-за сокращения штатов или организационных изменений, если их невозможно привлечь к службе (для лиц высшего офицерского состава);

в связи с назначением (избранием) на должность судьи, судьи Конституционного Суда Украины, члена Высшего совета правосудия, члена Высшей квалификационной комиссии судей Украины, руководителя службы дисциплинарных инспекторов Высшего совета правосудия, его заместителя, дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия;

по семейным обстоятельствам;

К семейным или другим уважительным причинам относятся:

беременность;

военнослужащие-женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе на срок, указанный в медицинском заключении, но не более чем до достижения им шестилетнего возраста;

содержание матерью (отцом) — военнослужащим, не состоящим в браке, ребенка с инвалидностью, совершеннолетней дочери, сына, если она является лицом с инвалидностью I или II группы;

жена, если оба супруга проходят военную службу и воспитывают ребенка (детей) в возрасте до 18 лет;

военнослужащий содержит трех и более детей в возрасте до 18 лет, за исключением случаев, когда имеет задолженность по уплате алиментов в размере, превышающем выплаты за три месяца;

военнослужащие, имеющие ребенка (детей) в возрасте до 18 лет, если второй из родителей такого ребенка (детей) умер, лишен родительских прав, признан безвестно отсутствующим, объявлен умершим, отбывает наказание в местах лишения свободы, а также когда лицо самостоятельно воспитывает и содержит ребенка по решению суда или записью об отце такого ребенка в Книге регистрации рождений составляется на основании части первой статьи 135 Семейного кодекса Украины;

военнослужащие-усыновители, имеющие ребенка или детей, которые до усыновления были сиротами или лишены родительской опеки, в возрасте до 18 лет, а также опекуны, попечители, усыновители, родители-воспитатели, на содержании которых находятся дети-сироты или дети, лишенные родительской опеки, до 18 лет;

воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет военнослужащим при условии отсутствия других лиц, обязанных его воспитывать;

болезнь военнослужащего или члена его семьи, если такая болезнь согласно заключению врачебной или врачебно-экспертной комиссии препятствует военнослужащему проходить службу в данной местности или проживать в ней члену его семьи, в случае отсутствия возможности перемещения (перевода) в другую местность;

потребность в уходе за женой (мужем), которые являются лицами с инвалидностью III группы, установленной вследствие онкологического заболевания, отсутствия конечностей, кистей, стоп или одного из парных органов, а также при наличии у жены (мужа) онкологического заболевания, психического расстройства, детского церебрального паралича или других паралитических синдромов;

необходимость обеспечения постоянного ухода за одним из родителей или родителями его жены (мужа), которые являются инвалидами I или II группы, при условии отсутствия других членов семьи первой или второй степени родства такого лица или если по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения в постоянном уходе нуждаются сами другие члены семьи первой или второй степени родства;

необходимость постоянного ухода за членом семьи второй степени родства, который является лицом с инвалидностью I или II группы, при условии отсутствия в семье других членов семьи первой и второй степени родства или если, по заключению медико-социальной экспертной комиссии или врачебно-консультативной комиссии учреждения здравоохранения, сами другие члены семьи нуждаются в постоянном уходе;

в связи с необходимостью осуществления опеки над лицом, признанным судом недееспособным, при условии, что над ним не установлена опека (попечительство) другими лицами.

Напомним, несмотря на военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине, существуют определенные категории военнообязанных мужчин, которым разрешено выезжать за границу.

Также студенты, соответствующие двум основным критериям, могут получить отсрочку от мобилизации. Известно, что это право не ограничено возрастом.