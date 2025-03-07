Підстави для звільнення мобілізованих зі служби в Україні — що варто знати

Український військовий. Фото: Генштаб ЗСУ

В Україні передбачені підстави для звільнення мобілізованих з військової служби. Зокрема, йдеться про граничний вік, стан здоровʼя, сімейні обставини та інші причини.

Про це йдеться в законі "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

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Підстави для звільнення мобілізованих зі служби:

якщо військовослужбовці досягли граничного віку перебування в запасі;

визнані військово-лікарськими комісіями непридатними за станом здоров’я до військової служби;

якщо буде встановлено інвалідність і військовослужбовці не забажають продовжувати службу;

внаслідок набрання законної сили обвинувальним вироком суду, яким призначено покарання у виді позбавлення волі;

внаслідок звільнення з полону, якщо військові не хочуть продовжувати службу;

через скорочення штатів або організаційні зміни, якщо їх неможливо залучити до служби (для осіб вищого офіцерського складу);

внаслідок призначення (обрання) на посаду судді, судді Конституційного Суду України, члена Вищої ради правосуддя, члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів України, керівника служби дисциплінарних інспекторів Вищої ради правосуддя, його заступника, дисциплінарного інспектора Вищої ради правосуддя;

через сімейні обставини;

До сімейних або інших поважних причин належать:

вагітність;

військовослужбовці-жінки, які перебувають у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду на строк, зазначений у медичному висновку, але не більше як до досягнення нею шестирічного віку;

утримання матір’ю (батьком) — військовослужбовцем, яка не перебуває у шлюбі, дитини з інвалідністю, повнолітньої дочки, сина, якщо вона є особою з інвалідністю I чи II групи;

дружина, якщо обоє подружжів проходять військову службу та виховують дитину (дітей) віком до 18 років;

військовослужбовець утримує трьох і більше дітей віком до 18 років, за винятком випадків, коли має заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, що перевищує виплати за три місяці;

військовослужбовці, які мають дитину (дітей) віком до 18 років, якщо другий із батьків такої дитини (дітей) помер, позбавлений батьківських прав, визнаний безвісно відсутнім, оголошений померлим, відбуває покарання в місцях позбавлення волі, а також коли особа самостійно виховує та утримує дитину за рішенням суду або записом про батька такої дитини в Книзі реєстрації народжень складається на підставі частини першої статті 135 Сімейного кодексу України;

військовослужбовці-усиновлювачі, які мають дитину або дітей, що до усиновлення були сиротами або позбавлені батьківського піклування, віком до 18 років, а також опікуни, піклувальники, усиновителі, батьки-вихователі, на утриманні яких перебувають діти-сироти або діти, позбавлені батьківського піклування, до 18 років;

виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років військовослужбовцем за умови відсутності інших осіб, зобов'язаних її виховувати;

хвороба військовослужбовця або члена його сім’ї, якщо така хвороба згідно з висновком лікарської або лікарсько-експертної комісії перешкоджає військовослужбовцю проходити службу в даній місцевості чи проживати в ній членові його сім’ї, у разі відсутності можливості переміщення (переведення) до іншої місцевості;

потреба в догляді за дружиною (чоловіком), які є особами з інвалідністю III групи, встановленою внаслідок онкологічного захворювання, відсутності кінцівок, кистей, стоп або одного з парних органів, а також у разі наявності у дружини (чоловіка) онкологічного захворювання, психічного розладу, дитячого церебрального паралічу або інших паралітичних синдромів;

необхідність забезпечення постійного догляду за одним із батьків або батьками його дружини (чоловіка), які є інвалідами I або II групи, за умови відсутності інших членів сім'ї першого або другого ступеня споріднення такої особи або якщо за висновком медико-соціальної експертної комісії або лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я постійного догляду потребують самі інші члени сім'ї першого або другого ступеня споріднення;

необхідність постійного догляду за членом сім'ї другого ступеня споріднення, який є особою з інвалідністю I або II групи, за умови відсутності в сім'ї інших членів сім'ї першого та другого ступеня споріднення або якщо, за висновком медико-соціальної експертної комісії чи лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я, самі інші члени сім'ї потребують постійного догляду;

у зв’язку з необхідністю здійснення опіки над особою, визнаною судом недієздатною, за умови, що над нею не встановлено опіку (піклування) іншими особами.

Нагадаємо, попри воєнний стан та загальну мобілізацію в Україні, існують певні категорії військовозобов'язаних чоловіків, яким дозволено виїжджати за кордон.

Також студенти, що відповідають двом основним критеріям, можуть отримати відстрочку від мобілізації. Відомо, що це право не обмежене віком.