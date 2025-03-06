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Альтернативна служба через релігію — хто може оформити

6 березня 2025 09:55
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор
Як оформити альтернативну службу в Україні через релігійні переконання
Українські військові. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ
Вікторія Козир - редактор
Вікторія Козир
редактор

В Україні існує можливість оформити альтернативну службу. Йдеться про невійськову на підставі релігійних переконань. Однак оформлення не означає повне звільнення від мобілізації.

Про це повідомив юрист Дмитро Франчук для "РБК-Україна".

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Франчук зазначив, що таке право є лише в представників релігійних організацій, віровчення яких не допускає носіння зброї. Йдеться про:

  • свідків Єгови;
  • адвентистів сьомого дня;
  • п'ятдесятників;
  • християн віри євангельської — баптистів.

"Стаття 35 Конституції України гарантує право на заміну військової служби альтернативною, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина. Така служба передбачає виконання обов'язків, які не пов'язані з використанням зброї, наприклад, робота в соціальних установах, лікарнях тощо", — розповів юрист.

Як скористатися правом на альтернативну службу

Охочим необхідно:

  • подати заяву до ТЦК і СП;
  • надати документальне підтвердження своєї належності до відповідної релігійної громади;
  • дочекатися рішення місцевої комісії з питань альтернативної служби, яка приймає остаточне рішення.

Франчук зазначив, що рішення про перехід з військової служби на альтернативну приймається індивідуально.

"Ухилення від мобілізації без законних підстав може призвести до кримінальної відповідальності. Релігійні переконання не звільняють людину від обов'язку захищати державу", — додав юрист.

Нагадаємо, в Україні під час мобілізації ТЦК мають право накладати штрафи на військовозобов'язаних, призовників та резервістів за порушення законів, що регулюють військовий облік.

Також Франчук повідомив, чи можуть в Україні продовжити мобілізацію після закінчення війни.

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