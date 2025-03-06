Як оформити альтернативну службу в Україні через релігійні переконання

Українські військові. Фото ілюстративне: Генштаб ЗСУ

В Україні існує можливість оформити альтернативну службу. Йдеться про невійськову на підставі релігійних переконань. Однак оформлення не означає повне звільнення від мобілізації.

Про це повідомив юрист Дмитро Франчук для "РБК-Україна".

Читайте також:

Кого не призивають через релігійні переконання

Франчук зазначив, що таке право є лише в представників релігійних організацій, віровчення яких не допускає носіння зброї. Йдеться про:

свідків Єгови;

адвентистів сьомого дня;

п'ятдесятників;

християн віри євангельської — баптистів.

"Стаття 35 Конституції України гарантує право на заміну військової служби альтернативною, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина. Така служба передбачає виконання обов'язків, які не пов'язані з використанням зброї, наприклад, робота в соціальних установах, лікарнях тощо", — розповів юрист.

Як скористатися правом на альтернативну службу

Охочим необхідно:

подати заяву до ТЦК і СП;

надати документальне підтвердження своєї належності до відповідної релігійної громади;

дочекатися рішення місцевої комісії з питань альтернативної служби, яка приймає остаточне рішення.

Франчук зазначив, що рішення про перехід з військової служби на альтернативну приймається індивідуально.

"Ухилення від мобілізації без законних підстав може призвести до кримінальної відповідальності. Релігійні переконання не звільняють людину від обов'язку захищати державу", — додав юрист.

Нагадаємо, в Україні під час мобілізації ТЦК мають право накладати штрафи на військовозобов'язаних, призовників та резервістів за порушення законів, що регулюють військовий облік.

Також Франчук повідомив, чи можуть в Україні продовжити мобілізацію після закінчення війни.