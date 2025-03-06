Як оформити альтернативну службу в Україні через релігійні переконання

Альтернативна служба через релігію — хто може оформити
В Україні існує можливість оформити альтернативну службу. Йдеться про невійськову на підставі релігійних переконань. Однак оформлення не означає повне звільнення від мобілізації.
Про це повідомив юрист Дмитро Франчук для "РБК-Україна".
Кого не призивають через релігійні переконання
Франчук зазначив, що таке право є лише в представників релігійних організацій, віровчення яких не допускає носіння зброї. Йдеться про:
- свідків Єгови;
- адвентистів сьомого дня;
- п'ятдесятників;
- християн віри євангельської — баптистів.
"Стаття 35 Конституції України гарантує право на заміну військової служби альтернативною, якщо виконання військового обов'язку суперечить релігійним переконанням громадянина. Така служба передбачає виконання обов'язків, які не пов'язані з використанням зброї, наприклад, робота в соціальних установах, лікарнях тощо", — розповів юрист.
Як скористатися правом на альтернативну службу
Охочим необхідно:
- подати заяву до ТЦК і СП;
- надати документальне підтвердження своєї належності до відповідної релігійної громади;
- дочекатися рішення місцевої комісії з питань альтернативної служби, яка приймає остаточне рішення.
Франчук зазначив, що рішення про перехід з військової служби на альтернативну приймається індивідуально.
"Ухилення від мобілізації без законних підстав може призвести до кримінальної відповідальності. Релігійні переконання не звільняють людину від обов'язку захищати державу", — додав юрист.
Нагадаємо, в Україні під час мобілізації ТЦК мають право накладати штрафи на військовозобов'язаних, призовників та резервістів за порушення законів, що регулюють військовий облік.
Також Франчук повідомив, чи можуть в Україні продовжити мобілізацію після закінчення війни.
Читайте Новини.LIVE!