Работа в "Азов" — какие условия труда бригада предлагает психологам-полиграфологам

Мужчину проверяют на полиграфе. Фото иллюстративное: uainfo.org

На базе бригады "Азов" расширяют отдел психологического сопровождения. В полку нужны психологи-полиграфологи.

Соответствующую вакансию разместили на сайте поиска работы Work.ua в понедельник, 24 июня.

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Скриншот вакансии с Work.ua

Что входит в обязанности психолога-полиграфолога в полку "Азов"

Психолог-полиграфолог должен проводить полиграфические тесты, готовить вопросы к тестированию и заключения полиграфов, анализировать результаты тестов, обеспечивать конфиденциальность данных и результатов тестов, вести отчетную документацию. Также в обязанности специалиста входят сотрудничество с другими специалистами отдела психологии, безопасности и расследований для обеспечения целостности данных и анализа, общая психодиагностика и психопрофилактическая работа, проведение психологических консультаций и психокоррекционной работы с военнослужащими, кризисная помощь.

Требования к кандидатам на должность

Человек, желающий занять должность психолога-полиграфолога в полку "Азов", должен иметь полное базовое психологическое образование и опыт в проведении полиграфических тестов, знать методы выявления признаков обмана. От специалиста ожидают психологической готовности к работе, а также владения специальными знаниями, практическими навыками по оказанию психологической помощи военнослужащим и членам их семей. Предпочтение отдадут кандидатам, имеющим офицерское воинское звание.

Что предлагает "Азов" работникам

Работа в полку "Азов" — это возможность профессионального роста и обучения. Работать психологом-полиграфологом на фронте — значит помогать защищать страну и обеспечивать медицинскую помощь военным.

Азовцы предлагают работникам мобилизацию до конца военного положения или службу по контракту. Денежное обеспечение будет составлять от 25 тысяч гривен. В случае выполнения обязанностей в зоне боевых действий специалист ежедневно будет получать доплату — 3 300 гривен.

Бойцы бригады "Азов" ежегодно имеют право на 30 дней основного отпуска, а также на дополнительный отпуск по семейным обстоятельствам. Военным предоставляют пакет социальных и правовых гарантий защиты военнослужащих и членов их семей. Также их снабжают средствами индивидуальной защиты, полноценным питанием и бесплатной медицинской помощью.

Какие специалисты нужны в полку "Азов"

Напомним, в бригаде спецназначения "Азов" не хватает врачей безотлагательных состояний. На этот пост могут претендовать люди с высшим медицинским образованием и опытом работы. Зарплата — до 125 тысяч гривен.

Также "Азову" нужны медсестры манипуляционной и операционной. На работу приглашают женщин со средним медицинским образованием и опытом работы по специальности. Обещают платить до 125 тысяч гривен.