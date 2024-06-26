Рекрутинг в "Азов" з офіційною мобілізацією — шукають лікарів невідкладних станів

Бійці бригади спецпризначення "Азов". Фото: "Азов"

Бригада спецпризначення "Азов" шукає лікарів невідкладних станів, які мають вищу медичну освіту та досвід роботи з невідкладними станами та транспортування поранених. Фахівцю обіцяють платити до 120 тисяч гривень, а також надбавку за виконання обов'язків в зоні бойових дій.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 25 червня.

Читайте також:

Вакансія лікаря невідкладних станів в бригаді "Азов". Фото: скриншот

Лікар невідкладних станів в "Азов"

До обов'язків лікаря невідкладних станів в бригаді "Азов" входить:

надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених на колісній техніці (карети швидкої допомоги);

супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів на довгі відстані;

моніторинг стану пацієнту протягом годин евакуації;

контроль оснащення евакуаційного транспорту;

збір санітарної інформації;

періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів.

Підійде кандидат на посаду з вищою медичною освітою, досвідом роботи з невідкладними станами та транспортування поранених з політравмою. Також потрібно бути готовим працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги й робити активний внесок в розвиток медичної служби бригади.

Своєю чергою азовці пропонують такі умови роботи:

офіційна мобілізація або служба за контрактом;

можливість переведення чинних військовослужбовців;

грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;

у разі виконання обов'язків у зоні проведення бойових дій нараховуватимуть доплату в розмірі 3300 грн/день;

профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Вакансії в бригаді "Азов"

Нагадаємо, що бригада шукає медсестру маніпуляційної, операційної та анестезиста. Потрібні жінки з середньою медичною освітою, досвідом роботи за фахом та з ургентними пацієнтами. Платити обіцяють до 125 тисяч гривень щомісяця.

Також бійці потребують водіїв категорії С та СЕ. Потрібні водійські права відповідної категорії, досвід водіння й ремонту авто. Фахівцям обіцяють платити від 25 до 125 тисяч гривень.