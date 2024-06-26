Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Штаб arrow Не кожен зможе — якого унікального цивільного фахівця шукає на роботу "Азов" arrow

Не кожен зможе — якого унікального цивільного фахівця шукає на роботу "Азов"

26 червня 2024 03:26
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Рекрутинг в "Азов" з офіційною мобілізацією — шукають лікарів невідкладних станів
Бійці бригади спецпризначення "Азов". Фото: "Азов"
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Бригада спецпризначення "Азов" шукає лікарів невідкладних станів, які мають вищу медичну освіту та досвід роботи з невідкладними станами та транспортування поранених. Фахівцю обіцяють платити до 120 тисяч гривень, а також надбавку за виконання обов'язків в зоні бойових дій.

Відповідна вакансія розміщена на сайті пошуку роботи Work.ua у вівторок, 25 червня.

Читайте також:
Лікар невідкладних станів в армії
Вакансія лікаря невідкладних станів в бригаді "Азов". Фото: скриншот

Лікар невідкладних станів в "Азов"

До обов'язків лікаря невідкладних станів в бригаді "Азов" входить: 

  • надання невідкладної медичної допомоги на етапах евакуації поранених на колісній техніці (карети швидкої допомоги);
  • супровід "важких" пацієнтів до лікувальних закладів на довгі відстані;
  • моніторинг стану пацієнту протягом годин евакуації;
  • контроль оснащення евакуаційного транспорту;
  • збір санітарної інформації;
  • періодичне асистування в проведенні навчань медиків підрозділів.

Підійде кандидат на посаду з вищою медичною освітою, досвідом роботи з невідкладними станами та транспортування поранених з політравмою. Також потрібно бути готовим працювати за міжнародними стандартами надання невідкладної медичної допомоги й робити активний внесок в розвиток медичної служби бригади.

Своєю чергою азовці пропонують такі умови роботи:

  • офіційна мобілізація або служба за контрактом;
  • можливість переведення чинних військовослужбовців;
  • грошове забезпечення від 25 000 до 120 000 гривень залежно від поставленого завдання і регіону роботи;
  • у разі виконання обов'язків у зоні проведення бойових дій нараховуватимуть доплату в розмірі 3300 грн/день;
  • профільне навчання в моменти знаходження поза зоною бойових дій.

Вакансії в бригаді "Азов"

Нагадаємо, що бригада шукає медсестру маніпуляційної, операційної та анестезиста. Потрібні жінки з середньою медичною освітою, досвідом роботи за фахом та з ургентними пацієнтами. Платити обіцяють до 125 тисяч гривень щомісяця.

Також бійці потребують водіїв категорії С та СЕ. Потрібні водійські права відповідної категорії, досвід водіння й ремонту авто. Фахівцям обіцяють платити від 25 до 125 тисяч гривень.

робота
Нацгвардія
полк "Азов"
мобілізація
лікарі
вакансії
війна в Україні
Рекрутинг

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

23:45 Ще одну категорію чоловіків зобов'язали з'явитися до ТЦК — у чому причина

12 червня 2024
Новина з відео

23:28 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

19 червня 2024
Новина з відео

01:37 Наснилися змії? Про що попереджає такий сон: значення і тлумачення

17 червня 2024
Оновлено

09:59 До чого сниться собака: тлумачення снів і загальне значення

13 червня 2024

06:44 Де служитимуть колишні "обмежено придатні" — українцям дали роз'яснення

17 червня 2024

15:55 В документах ЄС виявили карту без Криму і частини Одеської області — деталі

25 червня 2024
Оновлено

00:11 Молитва "Вірую": значення, правила читання, текст, відео

24 червня 2024
Оновлено

12:34 Як отримати дозвіл на зброю в Україні у 2024 році?

13 червня 2024

17:34 Вбивство 9-річної українки у Німеччині — підозрюваний зробив заяву

21 червня 2024

20:24 Хто з чоловіків повинен отримати штрих-код у військовий квиток — заява Міноборони