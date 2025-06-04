В Раде рассмотрят продление военной службы для мужчин 60+

Военные старшего возраста. Иллюстративное фото: 24 ОМБр

Народный депутат Александр Федиенко заявил, что Верховная Рада может рассмотреть законопроект о прохождении военной службы по контракту. Речь идет о гражданах, которые достигли предельного возраста пребывания на службе.

Об этом Федиенко сказал в комментарии Укринформу.

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По словам нардепа, оборонный комитет парламента рекомендовал поддержать в первом чтении законодательную инициативу №13229. Она касается продолжения прохождения военной службы по контракту лицам, достигшим предельного возраста пребывания на службе — 60 лет.

Скриншот карточки законопроекта

Нардеп пояснил, что перед вынесением законопроекта на голосование он должен пройти соответствующие юридические процедуры — необходимы выводы профильных министерств. В то же время народные депутаты поддерживают такую инициативу.

Уточняется, что проект закона предусматривает предоставление возможности подписывать однолетние контракты гражданам старше 60 лет, с согласия командира части. Однако офицерам, которые превысили предельный возраст, нужно будет получить еще дополнительное согласование от Генерального штаба ВСУ.

Ранее юрист Сергей Литвиненко рассказал, на каких должностях находятся военные в возрасте 50 лет.

А Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект о военном омбудсмене — документ определяет правовой статус, задачи и принципы работы.