У Раді розглянуть продовження військової служби для чоловіків 60+

Військові старшого віку. Ілюстративне фото: 24 ОМБр

Народний депутат Олександр Федієнко заявив, що Верховна Рада може розглянути законопроєкт про проходження військової служби за контрактом. Йдеться про громадян, які досягли граничного віку перебування на службі.

Про це Федієнко сказав у коментарі Укрінформу.

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За словами нардепа, оборонний комітет парламенту рекомендував підтримати в першому читанні законодавчу ініціативу №13229. Вона стосується продовження проходження військової служби за контрактом особам, які досягли граничного віку перебування на службі — 60 років.

Скріншот картки законопроєкту

Нардеп пояснив, що перед винесенням законопроєкту на голосування він має пройти відповідні юридичні процедури — необхідні висновки профільних міністерств. Водночас народні депутати підтримують таку ініціативу.

Уточнюється, що проєкт закону передбачає надання можливості підписувати однорічні контракти громадянам, старшим за 60 років, за згодою командира частини. Однак офіцери, які перевищили граничний вік, повинні будуть отримати ще додаткове погодження від Генерального штабу ЗСУ.

Раніше юрист Сергій Литвиненко розповів, на яких посадах перебувають військові віком 50 років.

А Верховна Рада підтримала в першому читанні законопроєкт про військового омбудсмена — документ визначає правовий статус, завдання та принципи роботи.