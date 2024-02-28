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Получили повестку, но могут не идти в ТЦК — названы пять категорий

28 февраля 2024 07:27
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Получили повестку, но могут не идти в ТЦК — названы пять категорий
Сотрудники ТЦК проверяют документы мужчины. Иллюстративное фото: ВОТЦК и СП/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине действует военное положение и всеобщая военная мобилизация. Мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет обязаны встать на военный учет, а при получении повестки должны отреагировать на нее и выполнить все требования. Однако есть случаи, когда это не обязательно и можно не идти в территориальный центр комплектования и социальной поддержки.

О том, кто не подлежит мобилизации, сообщает УНИАН.

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Какие категории лиц могут не идти в ТЦК

В Украине с 2010 года действуют нормы, позволяющие определенным категориям граждан не являться в ТЦК даже если они получили повестку. А с 2022 года эти правила распространяются еще и на военнообязанных и на резервистов.

Причины, по которым можно не идти в ТЦК:

  • смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены (супруга), произошедшей позже чем за семь дней до даты начала собрания;
  • болезнь или необходимость ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), проживающими вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;
  • осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, что делает невозможным его прибытие;
  • попадание под влияние чрезвычайной ситуации, возникшей во время призыва на собрание и ставшее препятствием своевременному прибытию;
  • сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях.

Новый законопроект о мобилизации — что изменится

В настоящее время в Верховной Раде находится законопроект о мобилизации. Согласно ему, будут действовать новые правила и причины для неявки в ТЦК.

Уважительные причины для того, чтобы не идти в ТЦК, за новым законопроектом:

  • препятствие стихийному характеру;
  • болезнь военнообязанного;
  • действия страны-агрессора;
  • смерть его близкого родственника (родителей, жены (мужа), ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника его жены (супруга);
  • другие обстоятельства, лишившие его возможности лично прибыть в указанный пункт и срок.
  • Обязательная мобилизация тогда будет отложена для военнообязанного, но он должен известить ТЦК о причинах своего отсутствия не позднее чем через трое суток после вручения ему повестки.

Однако следует отметить, что если мужчина не приходит в ТЦК без уважительной причины, то его могут подать в розыск, а также привлечь к уголовной ответственности.

Напомним, военнообязанный, не прибывший по повестке для обновления данных во время мобилизации, считается нарушившим правила учета. Против него будет составлен протокол об административном нарушении, а затем выписан штраф в размере 850-1700 гривен.

Добавим, Законом Украины закреплен перечень граждан, не подлежащих под мобилизацию. В частности, забронированы сотрудники предприятий, учреждений и организаций. Однако иногда даже такая категория мужчин получает повестки. Адвокат объяснил, как защитить свои права и куда обращаться, если получил повестку забронированный работник.

война
Украина
военный призыв
мобилизация
повестки
ТЦК и СП

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