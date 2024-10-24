В приложении Армия+ заработают новые рапорты для военных

Заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко. Фото: Радио Свобода

В приложении "Армия+" появятся пять новых электронных рапортов, наиболее распространенных среди военных. Кроме этого, в обновленной версии запущено комплексное онлайн-обучение для военнослужащих.

Об этом во время брифинга заявила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, сообщает Новини.LIVE в четверг, 24 октября.

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Обновлено приложение "Армия+"

Черногоренко рассказала, что с момента запуска приложения "Армия+" к нему подключились около 340 тысяч военных и более тысячи воинских частей. Она добавила, что всего за этот промежуток времени было подано и подтверждено около 10 тысяч электронных рапортов.

"Функция электронных рапортов является одной из важнейших задач для Минобороны. Мы уже запустили обновление, где будут добавлены пять новых электронных рапортов, которые касаются самых распространенных запросов от военных", — заявила заместитель министра обороны Украины.

По ее словам, одной из самых ожидаемых функций является возможность подачи электронного рапорта на получение справки по Форме 5, подтверждающей факт прохождения военной службы и используется для получения льгот, которые предоставляет государство.

"Этот рапорт может оформляться в "Армия+" в два клика. Командир получает уведомление о том, что этот рапорт пришел от его личного состава. Сможет утвердить или, наоборот, отклонить этот рапорт, объясняя причину", — отметила Черногоренко.

Среди других нововведений — возможность оформить рапорт для разрешения выехать за пределы гарнизона, рапорт для отпуска в связи с состоянием здоровья и получения отпуска после освобождения из плена.

Заместитель министра обороны отметила, что в приложении также запустили комплексное онлайн-обучение для военных. В целом курс состоит из трех модулей:

всеобщее военное дело;

быт в боевых условиях;

беспилотные летательные аппараты.

Напомним, министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что по внедрению онлайн-обучений для военных в приложении "Армия+" позволит защитникам овладевать новыми знаниями даже в полевых условиях.

Ранее мы писали о том, что в приложении Армия+ военные могут самостоятельно корректировать данные о своей службе.