Умєров оголосив про запуск онлайн-навчання у застосунку Армія+

Міністр оборони України Рустем Умеров. Фото: РБК-Україна

Міністр оборони України Рустем Умеров оголосив про запуск онлайн-навчання з військової справи у застосунку Армія+. За його словами, тепер захисники можуть опановувати нові знання навіть у польових умовах.

Про це повідомила пресслужба Міноборони у четвер, 24 жовтня.

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Наразі доступні курси з "Загальної підготовки", "Побуту у польових умовах" та "Безпілотних систем".

"Кожен курс поділено на модулі з уроками. Після кожного модуля — тест для перевірки знань, а в кінці курсу — іспит. Це допоможе не просто отримати інформацію, а засвоїти її на практиці. Ми не зупиняємось і вже працюємо над новими курсами, такими як "Зв’язок на полі бою" та "Психологічна підготовка", — йдеться в повідомленні.

Умєров зазначив, що мета ініціативи — забезпечити максимально ефективну підготовку кожного воїна до сучасної війни.

Нагадаємо, Умєров пояснив причину підвищення мотивації в громадян йти воювати. За його словами, йдеться про ухвалення мобілізаційного закону.

Також ми писали, що Президент України Володимир Зеленський прокоментував чутки щодо відставки начальника Головного управління розвідки Кирила Буданова та міністра оборони Рустема Умєрова.