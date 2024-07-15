Что будет, если обновить данные, но не пройти ВВК — в Минобороны предупредили

Директор департамента кадровой политики Министерства обороны Украины полковник Марко Андрусяк. Фото: скриншот

Директор департамента кадровой политики Министерства обороны Украины, полковник Марко Андрусяк заявил, что обновление военно-учетных данных и прохождение военно-врачебной комиссии — два разных исполнения воинской обязанности. По его словам, их нарушение предусматривает разные штрафы.

Об этом Марко Андрусяк рассказал в интервью спикеру Министерства обороны Украины Дмитрию Лазуткину.

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Специалист отметил, что по закону обновление данных — отдельный вид воинской обязанности. Также в статью 21 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" добавили обязанность прохождения медицинского осмотра, чтобы определить пригодность военнообязанного.

"Таким образом, это разные два так называемых исполнения воинской обязанности. Законодательством предусмотрено, что за отдельные правонарушения должны налагаться отдельные штрафы", — пояснил Андрусяк.

Напомним, что после обновления персональных данных военнообязанные могут получить повестки с требованием явиться в ТЦК. Там могут направить гражданина пройти ВВК.

Также, если военнообязанный не согласен с решением ВВК, он может обжаловать его. До момента завершения процесса обжалования такого гражданина не имеют права мобилизовать.

Добавим, спикер Минобороны Дмитрий Лазуткин объяснил, что во время военного положения военнообязанные граждане должны проходить ВВК раз в год.