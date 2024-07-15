Що буде, якщо оновити дані, але не пройти ВЛК — в Міноборони попередили

Директор департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, полковник Марко Андрусяк. Фото: скриншот

Директор департаменту кадрової політики Міністерства оборони України, полковник Марко Андрусяк заявив, що оновлення військово-облікових даних і проходження військово-лікарської комісії — два різні виконання військового обов'язку. За його словами, їх порушення передбачає різні штрафи.

Про це Марко Андрусяк розповів в інтерв'ю речнику Міністерства оборони України Дмитру Лазуткіну.

Читайте також:

Що буде, якщо оновити дані, але не пройти ВЛК

Фахівець зазначив, що за законом оновлення даних — окремий вид військового обов'язку. Також до статті 21 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію" додали обов'язок проходження медичного огляду, щоб визначити придатність військовозобов'язаного.

"Таким чином це різні два так званих виконання військового обов'язку. Законодавством передбачено, що за окремі правопорушення повинні накладатися окремі штрафи", — пояснив Андрусяк.

Нагадаємо, що після оновлення персональних даних військовозобов’язані можуть отримати повістки з вимогою з’явитися в ТЦК. Там можуть направити громадянина пройти ВЛК.

Також, якщо військовозобов'язаний незгодний з рішенням ВЛК, він може оскаржити його. До моменту завершення процесу оскарження такого громадянина не мають права мобілізувати.

Додамо, речник Міноборони Дмитро Лазуткін пояснив, що під час воєнного стану військовозобов'язані громадяни повинні проходити ВЛК раз на рік.