Мобілізація в Україні — в Міноборони пояснили, як часто треба проходити ВЛК

Військовозобов'язаний українець проходить ВЛК. Фото: росЗМІ

Речник Міністерства оборони Дмитро Лазуткін заявив, що наразі військовозобов'язані громадяни повинні проходити військово-лікарську комісію раз на рік. За його словами, така постанова діє під час воєнного стану.

Про це Дмитро Лазуткін розповів в ефірі телемарафону "Єдині новини" в неділю, 7 липня.

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Як часто треба проходити ВЛК

"ВЛК під час воєнного стану треба проходити раз на рік і про це треба пам'ятати, бо в мирний час — раз на 5 років", — пояснив Лазуткін.

Нагадаємо, що в липні 2024 року в Україні продовжується воєнний стан та загальна мобілізація. Новий закон про мобілізацію зобов'язує певні категорії громадян чоловічої статі повторно пройти ВЛК та МСЕК. Йдеться про чоловіків, які після 24 лютого 2022 року отримали статус особи з інвалідністю. Також відомо, чи потрібно проходити ВЛК громадянам до 25 років.

Водночас для двох категорій чоловіків скасували вимогу проходити ВЛК, серед них ті, хто отримав відстрочку або бронювання від мобілізації.

Додамо, що військовозобов'язаний може відмовитися від проходження ВЛК. За словами адвоката Романа Сімутіна, це стосується випадків, коли призовника примусово доставляють до ТЦК і при цьому порушують правила проходження медкомісії.

Натомість підставами для оскарження рішення ВЛК може бути наявність чи відсутність захворювання у рішенні ВЛК, обрання не того ступеню захворювання чи відсутність індивідуалізації придатності громадянина до проходження військової служби.