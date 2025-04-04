Контракт 18-24 с ВСУ — как проходит БОВП для новобранцев объяснила офицер

Тренировка на полигоне. Фото иллюстративное: НГУ

Базовая общая военная подготовка (БОВП) для новобранцев в возрасте 18-24 лет длится 45 дней и включает тактическую медицину, огневую и национально-патриотическую подготовку. Среди основных мотиваций молодежи — четкий срок службы (один год), отсрочка от мобилизации и желание защитить страну и заменить бойцов, которые уже длительное время находятся на передовой.

Об этом в комментарии журналистке Новини.LIVE сообщила офицер Центра рекрутинга Алла Пунько.

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По словам Пунько, новобранец 18-24 лет проходит все этапы военно-врачебной комиссии, психологического отбора и формирования личного дела. Далее рекрут подписывает контракт с выбранной воинской частью и направляется на базовую подготовку, которая длится 45 дней. Все расходы на материально-техническое обеспечение составляют 200 тысяч гривен на каждого.

"Это усиленная подготовка. На каждого из рекрутов выделяется 200 тысяч гривен на материально-техническое обеспечение. Изучают на базовой общей военной подготовке такие предметы, как тактическая медицина, огневая подготовка, национально-патриотическая подготовка, РХБЗ, психология, международное право. То есть идет комплексное обучение", — сказала военная.

Офицер добавила, что после базовой подготовки идет профессиональная подготовка, которая длится минимум 14 дней для стрелков-санитаров и до 30 дней для разведчиков. Завершается этот этап адаптацией в подразделении, где новобранцы отрабатывают совместные действия в малых тактических группах для улучшения взаимодействия на фронт

Ранее мужчина рассказал о собственной мотивации служить в рядах ВСУ по "контракту 18-24".

Также мы писали, что возросло количество обращений в центры рекрутинга ВСУ от граждан.