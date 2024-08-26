Снижение мобилизационного возраста – почему это улучшит ситуацию

Военнослужащие. Фото: УНИАН

В Украине продолжается всеобщая мобилизация военнообязанных в ряды войска. Обязательный призыв действует для мужчин от 25 лет, однако мобилизационный возраст могут снизить.

Это прокомментировал офицер 13-й бригады НГУ "Хартия" Евгений Общественный с позывным "Грім" в интервью LB.ua.

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Снижение мобилизационного возраста

По мнению военного, в Украине необходимо мобилизовывать мужчин уже с 18 лет, поскольку такие воины "самые эффективные" в бою.

"Этот ресурс наиболее эффективен. Верхний порог — до 45. Понятно, что пожилые люди меньше следят за своим физическим здоровьем, не ходят в спортзал. А вдруг на него одевают бронежилет, амуницию и говорят, что нужно пройти 10 километров", — сказал Общественный.

Офицер заметил, что такой боец сделает это хуже молодого, даже если тот физически неподготовлен. Также если молодой получит травму, то скорее восстановится. В то же время, по словам военного, молодые мужчины легче пройдут обучение — это займет меньше времени, поскольку они быстрее запоминают материал.

Громадский отметил, что таким образом украинская армия в более короткие сроки пополнится лучшим личным составом и "может быть эффективнее на отдельном участке, а скорость и эффективность — это наше все на войне".