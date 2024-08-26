Зниження мобілізаційного віку - чому це покращить ситуацію

Військовослужбовці. Фото: УНІАН

В Україні триває загальна мобілізація військовозобов'язаних до лав війська. Наразі обов'язковий призов діє для чоловіків від 25 років, однак мобілізаційний вік можуть знизити.

Це прокоментував офіцер 13 бригади НГУ "Хартія" Євгеній Громадський з позивним "Гром" в інтерв'ю LB.ua.

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Зниження мобілізаційного віку

На думку військового, в Україні необхідно мобілізовувати чоловіків вже з 18 років, оскільки такі воїни є "найефективнішими" у бою.

"Цей ресурс є найефективнішим. Верхній поріг — до 45. Зрозуміло, що старші люди менше слідкують за своїм фізичним здоров’ям, не ходять до спортзалу. Аж раптом на нього одягають бронежилет, амуніцію і кажуть, що потрібно пройти 10 кілометрів", — сказав Громадський.

Офіцер зауважив, що такий боєць зробить це гірше за молодого, навіть якщо той фізично непідготовлений. Також якщо молодий зазнає травми, то швидше відновиться. Водночас за словами військового, молоді чоловіки легше пройдуть навчання — це займе менше часу, оскільки вони швидше запам'ятовують матеріал.

Громадський наголосив, що таким чином українська армія за коротші терміни поповниться кращим особовим складом і "зможе бути ефективнішою на окремій ділянці, а швидкість й ефективність — це наше все на війні".