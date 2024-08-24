Мобилизация в Украине — призывают ли мужчин с варикозом

Мужчина проходит обследование у врача. Фото: zokb.org.ua

Призывники с незначительными заболеваниями сосудов считаются непригодными для службы в мирное время и ограниченно годными в военное время. В случае значительных нарушений кровообращения военнообязанные не пригодны и снимаются с военного учета.

Об этом сообщили в Институте изучения вен.

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Медицинские работники отметили, что физические нагрузки у военных большие и для выполнения задач нужно быть в отличной физической форме. По их словам, любые проявления сосудистых проблем, включая варикоз, могут снижать боеспособность и угрожать здоровью солдата.

"Армейские условия не позволяют соблюдать соответствующий режим нагрузок людям с проявлениями болезней вен", — говорится в сообщении.

Согласно Положению о военно-врачебной экспертизе, в Вооруженных силах Украины призывники и военнослужащие допускаются к службе только при отсутствии заболеваний с нарушением кровообращения и функций.

В медицинском центре отметили, что при заболеваниях, таких как флебит, тромбофлебит, тромбоз воротной вены, эмболия, тромбоз других вен, варикозное расширение вен нижних конечностей и посттромботический синдром, даже незначительные нарушения кровообращения делают призывников непригодными к службе в мирное время и ограниченно пригодными в военное время.

"Призывники со значительными нарушениями кровообращения и функций при одной из указанных патологий непригодны к военной службе со снятием их с военного учета", — подчеркнули в Институте вен.