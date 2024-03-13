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Обязательная мобилизация женщин в Украине — военная сделала жесткое заявление

13 марта 2024 23:44
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Военная ВСУ жестко высказалась об обязательной мобилизации женщин
Украинские военные женщины на фронте. Фото: 128 ОГШБр, 2023
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжается военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабной войны, которую начала россия. Военнообязанные мужчины могут быть принудительно мобилизованы в ряды ВСУ, при отсутствии отсрочки и наличии заключения ВВК о пригодности. В то же время женщины могут попасть в армию исключительно при добровольном согласии.

Боевой медик и морская пехотинка Ярина Чорногуз уверена, что украинские женщины должны подлежать призыву на военную службу наравне с мужчинами. Об этом она заявила в интервью проекту "Станция Краматорск".

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Военная ВСУ жестко высказалась об обязательной мобилизации женщин
Морская пехотинка Ярина Чорногуз. Фото: pen.org.ua

Так, по словам военной, в Украине должны создаваться специальные женские боевые подразделения. При этом их следует формировать на основе жесткого отбора.

"Это не обязательно батальон, начать из роты, если это действительно заработает — масштабировать. Я считаю, что женщины также должны подлежать обязательной мобилизации, в соответствии с потребностями армии", — отметила защитница.

Чорногуз убеждена, что женщины могут, как и мужчины, быть полезными на разных должностях. И выполнять много разной работы в армии наравне с мужчинами.

"Я считаю, что поскольку война становится все более технологичной, любая мотивированная женщина, желающая участвовать в очищении нашей территории от оккупантов, может быть, например, пилотом или штурманом дрона. Боевой медик взвода — тоже нужна физуха, нужно не бояться крови, нужна большая ответственность и усердие", — объяснила Ярина Чорногуз.

 

Ранее старший лейтенант, экс-командующий 4-й ротой 47-й механизированной бригады Николай Мельник в интервью Новини.LIVE высказал мнение, нужно ли мобилизовывать на войну женщин.

Напомним, мы писали, с какой главной проблемой сталкиваются женщины-военные в ВСУ.

Также мы информировали, что необходимо для мобилизации женщин в Украине.

война
Украина
женщины
военные
мобилизация

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