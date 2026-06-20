Оборонная выставка во Франции: что представила Украина (фото)

Оборонительная выставка во Франции. Фото: кадр с видео

Карина Приходько Редактор

Во Франции на этой неделе прошла одна из самых больших оборонных выставок Европы Eurosatory 2026. В выставочном центре Paris-Nord Villepinte были представлены более 2600 экспонатов из 68 стран мира. Украина представила не только дроны, но и новую модель оборонных инноваций.

Об этом пишет Новини.LIVE.

Украина на оборонной выставке во Франции

Основными направлениями выставки Eurosatory 2026 стали боевая техника, системы вооружения, бронетехника, роботизированные дроны, передовые системы связи, реагирование на чрезвычайные ситуации, управление стихийными бедствиями, спасательные операции, а также партнерство между правительствами, вооруженными силами и частными компаниями.

Оборонительная выставка во Франции. Фото: кадр с видео

Оборонительная выставка во Франции. Фото: кадр с видео

Техника на оборонной выставке. Фото: кадр с видео

На Eurosatory 2026 собралось более тысячи посетителей-специалистов и сотни экспонентов. Стенд компании Fire Point привлек особое внимание посетителей. Украинский производитель представил не только беспилотные системы, но и собственное видение будущей архитектуры противовоздушной обороны Европы. Компания презентовала концепцию системы Freyja, объединяющей средства обнаружения, перехвата и управления в единую сеть.

Оборонительная выставка во Франции. Фото: кадр с видео

Eurosatory 2026 во Франции. Фото: кадр с видео

Одной из ключевых тем выставки стала новая украинская стратегия международного сотрудничества в оборонной сфере. Представители Совета национальной безопасности и обороны Украины презентовали концепцию Drone Deal и программу Build with Ukraine.

Украинский дрон на выставке. Фото: кадр с видео

Украинские экспонаты на Eurosatory 2026. Фото: кадр с видео

Их логика выходит за рамки традиционного экспорта вооружений. Речь идет о создании производственных площадок украинских технологий в странах НАТО и Европейского союза. Украинские решения могут производиться на территории партнеров, а затем поставляться как для нужд украинской армии, так и для вооруженных сил союзников.

Как писали Новини.LIVE, ранее главный конструктор и совладелец предприятия Firepoint Денис Штилерман заявил о завершении создания ракеты для будущего антибаллистического щита. Однако система заработает только после интеграции четырех дополнительных высокотехнологичных компонентов.

Также мы сообщали, что в Украине испытывают подводный беспилотник SEA TRIDENT. Он способен автономно преодолевать более 3200 км и нести в тонну полезного груза. Полноразмерный макет оружия представляли на Eurosatory-2026.