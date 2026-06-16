В Украине испытывают подводный беспилотник SEA TRIDENT

Беспилотная морская лодка SEA TRIDENT. Фото: Милитарный

На международной оружейной выставке Eurosatory-2026 в Париже был представлен полноразмерный макет украинской беспилотной подводной лодки SEA TRIDENT от компании Global Mark. Он способен автономно преодолевать более 3200 километров и нести до тонны полезного груза.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Милитарный".

Украина разработала новый морской дрон SEA TRIDENT

Аппарат создан для скрытой и длительной работы в открытом море. Инженеры заложили в беспилотник значительный радиус действия, который позволяет преодолевать расстояние до 2000 миль или примерно 3218 километров. При этом подводная лодка может транспортировать различное оборудование или вооружение общим весом до 1000 килограммов, перемещаясь со скоростью 11,5 километра в час и способная разгоняться до максимальной скорости 18,5 километра в час.

Двигатель беспилотной лодки. Фото: Милитарный

Управление и ориентация в пространстве беспилотного аппарата осуществляются с помощью спутниковой связи Starlink, глобальной системы позиционирования GPS и встроенной инерциальной системы навигации.

Макет беспилотного катера Sea Trident. Фото: Милитарный

Рабочий диапазон глубины для украинской новинки составляет около 60 метров. Представитель компании Global Mark в комментарии для журналистов объяснил особенности этой разработки: «Лодка не погружается так глубоко под воду, как западные образцы, но если она находится под водой, это уже огромная проблема для ее обнаружения».

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Размер беспилотной подводной лодки. Фото: Милитарный

По информации производителя, конструкция и технические параметры SEA TRIDENT позволяют использовать аппарат в самых разнообразных сценариях. Помимо чисто ударных миссий на воде, беспилотник рассматривают как эффективное логистическое средство для транспортировки необходимого имущества. Также подводную лодку планируют применять в роли базовой платформы для запуска других автономных дронов, развертывания мобильных комплексов противовоздушной обороны или же для непосредственного обнаружения и перехвата вражеских подводных объектов.

Новини.LIVE писали ранее, что Украина опережает Россию в развитии беспилотного флота благодаря быстрой модернизации своих аппаратов. Пресс-секретарь ВМС Дмитрий Плетенчук в апреле отметил, что украинские морские дроны полностью изменили правила ведения войны в Черном море. Несмотря на то, что оккупанты тоже пытаются создавать свои секретные беспилотные катера, именно гибкость украинских разработчиков дает ВСУ существенное преимущество на воде.

В то же время из-за боевых действий украинская техника попадает в инциденты. В мае у берегов греческого острова Лефкада местные рыбаки нашли украинский беспилотник Magura V5 с включенным двигателем. Аппарат задержала береговая охрана Греции для проведения расследования. Украина оперативно отреагировала на происшествие, поэтому спикер МИД Георгий Тихий принес извинения греческой стороне и подчеркнул, что инцидент произошел исключительно из-за последствий войны с Россией.