Штилерман назвал четыре условия для запуска противоракетного щита

Денис Штилерман. Фото: «Суспільне»

Украинская оборонная компания Fire Point успешно завершила разработку ракеты для будущего антибаллистического щита. Однако сама система противовоздушной обороны сможет заработать только после интеграции четырёх дополнительных высокотехнологичных компонентов.

Об этом заявил главный конструктор и совладелец предприятия Firepoint Денис Штилерман на своей странице в социальной сети X, передает Новини.LIVE.

Для работы украинского ПВО-щита нужны европейские технологии

Разработчики уже достигли необходимых аэродинамических показателей, благодаря которым ракета выполняет все команды управления. Несмотря на это, конструктор пояснил, что до полноценного запуска ПВО против баллистических ракет ещё далеко, поскольку сама по себе ракета является лишь одним из элементов будущей комплексной защиты.

Сообщение Дениса Штилермана. Фото: скриншот

Денис Штилерман пояснил, что для начала боевого применения и перехвата баллистических ракет конструкторам необходимо объединить созданную ракету в единую сеть с головкой самонаведения, командным пунктом и радиолокационными станциями.

«Поэтому давайте будем максимально понятными. Мы сможем перехватывать баллистические ракеты, когда у нас будет полный комплекс: головку самонаведения от ведущей европейской компании, интеграцию с центрами управления, защищенный канал передачи команд целеуказания и коррекции (datalink), устойчивый к любому подавлению радиоэлектронной борьбы, и интегрированные радары. Мы уже работаем над каждым из этих компонентов вместе с нашими европейскими партнерами. Мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее защитить небо над Украиной и всем континентом», — подчеркнул Денис Штилерман.

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В настоящее время команда Fire Point совместно с европейскими партнерами ведет активную работу над каждым из этих направлений.

Новини.LIVE сообщали ранее, что до конца текущего года украинские разработчики планируют провести первое испытательное перехват баллистического объекта с помощью отечественной зенитной системы «Фрея». Как рассказал разработчик Денис Штилерман на заседании ВСК, этот комплекс является прямым, но значительно более дешевым аналогом американского Patriot.

Наряду с усилением защиты воздушного пространства Украина наращивает и собственные возможности для нанесения глубоких ударов по тылу врага. Руководитель фонда «Повернись живим» Тарас Чмут подтвердил журналистам, что украинские военные уже активно наносят удары по территории Российской Федерации новыми отечественными баллистическими ракетами, способными лететь на расстояние до 900 километров.

Эти разработки призваны компенсировать высокие темпы производства оружия в России. Владимир Зеленский во время переговоров с представителями НАТО сообщил, что заводы РФ ежемесячно стабильно отгружают около 120 новых баллистических ракет. Президент предупредил союзников, что этого ресурса Кремлю хватит для возобновления массированных ударов по городам Украины.