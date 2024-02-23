Мобилизация в Украине — могут ли отправить на фронт ограниченно пригодных

Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения россии. В этот особый период военнообязанные мужчины получают повестки и могут вступить в ряды ВСУ, если ВВК сочтет их пригодными или ограниченно пригодными к военной службе.

Но где могут служить мужчины со статусом ограниченно пригодный, имеют ли право отправить их на передовую, рассказал юрист Дмитрий Дончак в комментарии NV.

Так, прежде всего, правовед напомнил, что определение ограниченно пригодного лица содержится в Положении о военно-врачебной экспертизе, утвержденном Приказом Минобороны Украины от 14.08.2008 № 402. В пункте г 20.3 раздела II (Медицинское освидетельствование) определено, чем характеризуется категория "ограниченно пригодный".

В заключении об ограниченной пригодности ВВК должны указать виды службы и работы противопоказаны этому лицу, учитывая:

военную специальность;

занимаемую должность;

возраст;

фактически выполняемую работу.

Лица, признанные ограниченно пригодными к военной службе, ― непригодны к службе в:

высокомобильных десантных войск;

плавсоставах;

морской пехоте;

спецсооружениях.

Но пригодны к службе:

в частях (подразделениях) обеспечения;

военных комиссариатах;

учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Также юрист отметил, что законодательство не определяет понятие "боевая часть", а в отношении ограниченно пригодных применяется запрет служить в подразделениях, фактически выполняющих наступательные действия.

Но закон не предусматривает запрет находиться в штабе деловодом, когда этот штаб находится на нуле.

Таким образом, ограниченно пригодные могут нести службу на любом расстоянии от передовых позиций, если они причислены к частям (подразделениям) обеспечения, ТЦК, учреждениям, организациям или учебным заведениям и если исполнение обязанности не противоречит ограничениям, предусмотренным ВВК.

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