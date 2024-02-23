Мобилизация в Украине — могут ли отправить на фронт ограниченно пригодных

Ограниченно пригодных отправляют на "ноль" — законно ли это
В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения россии. В этот особый период военнообязанные мужчины получают повестки и могут вступить в ряды ВСУ, если ВВК сочтет их пригодными или ограниченно пригодными к военной службе.
Но где могут служить мужчины со статусом ограниченно пригодный, имеют ли право отправить их на передовую, рассказал юрист Дмитрий Дончак в комментарии NV.
Так, прежде всего, правовед напомнил, что определение ограниченно пригодного лица содержится в Положении о военно-врачебной экспертизе, утвержденном Приказом Минобороны Украины от 14.08.2008 № 402. В пункте г 20.3 раздела II (Медицинское освидетельствование) определено, чем характеризуется категория "ограниченно пригодный".
В заключении об ограниченной пригодности ВВК должны указать виды службы и работы противопоказаны этому лицу, учитывая:
- военную специальность;
- занимаемую должность;
- возраст;
- фактически выполняемую работу.
Лица, признанные ограниченно пригодными к военной службе, ― непригодны к службе в:
- высокомобильных десантных войск;
- плавсоставах;
- морской пехоте;
- спецсооружениях.
Но пригодны к службе:
- в частях (подразделениях) обеспечения;
- военных комиссариатах;
- учреждениях, организациях, учебных заведениях.
Также юрист отметил, что законодательство не определяет понятие "боевая часть", а в отношении ограниченно пригодных применяется запрет служить в подразделениях, фактически выполняющих наступательные действия.
Но закон не предусматривает запрет находиться в штабе деловодом, когда этот штаб находится на нуле.
Таким образом, ограниченно пригодные могут нести службу на любом расстоянии от передовых позиций, если они причислены к частям (подразделениям) обеспечения, ТЦК, учреждениям, организациям или учебным заведениям и если исполнение обязанности не противоречит ограничениям, предусмотренным ВВК.
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