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Ограниченно пригодных отправляют на "ноль" — законно ли это

23 февраля 2024 05:58
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — могут ли отправить на фронт ограниченно пригодных
Украинские военнослужащие на фронте. Фото: Генштаб ВСУ/Facebook
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

В Украине продолжаются военное положение и всеобщая мобилизация из-за полномасштабного вторжения россии. В этот особый период военнообязанные мужчины получают повестки и могут вступить в ряды ВСУ, если ВВК сочтет их пригодными или ограниченно пригодными к военной службе.

Но где могут служить мужчины со статусом ограниченно пригодный, имеют ли право отправить их на передовую, рассказал юрист Дмитрий Дончак в комментарии NV.

Так, прежде всего, правовед напомнил, что определение ограниченно пригодного лица содержится в Положении о военно-врачебной экспертизе, утвержденном Приказом Минобороны Украины от 14.08.2008 № 402. В пункте г 20.3 раздела II (Медицинское освидетельствование) определено, чем характеризуется категория "ограниченно пригодный".

В заключении об ограниченной пригодности ВВК должны указать виды службы и работы противопоказаны этому лицу, учитывая:

  • военную специальность;
  • занимаемую должность;
  • возраст;
  • фактически выполняемую работу.

Лица, признанные ограниченно пригодными к военной службе, ― непригодны к службе в:

  • высокомобильных десантных войск;
  • плавсоставах;
  • морской пехоте;
  • спецсооружениях.

Но пригодны к службе:

  • в частях (подразделениях) обеспечения;
  • военных комиссариатах;
  • учреждениях, организациях, учебных заведениях.

Также юрист отметил, что законодательство не определяет понятие "боевая часть", а в отношении ограниченно пригодных применяется запрет служить в подразделениях, фактически выполняющих наступательные действия.

Но закон не предусматривает запрет находиться в штабе деловодом, когда этот штаб находится на нуле.

Таким образом, ограниченно пригодные могут нести службу на любом расстоянии от передовых позиций, если они причислены к частям (подразделениям) обеспечения, ТЦК, учреждениям, организациям или учебным заведениям и если исполнение обязанности не противоречит ограничениям, предусмотренным ВВК.

 

Раньше мы писали, какие болезни освобождают от призыва на военную службу.

Напомним, мы сообщали, как пройти полноценную ВВК и какие документы нужно требовать.

Также мы информировали, кто получит отсрочку от мобилизации в марте 2024 года.

война
ВСУ
мобилизация
ограниченно пригодные
фронт

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