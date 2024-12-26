В армии появились новые категории пригодности военнообязанных

Ограниченно пригодных теперь нет — каковы категории пригодности
Как известно, в этом году в Украине упразднили статус "ограниченно пригодный к военной службе". Этот шаг является частью реформы оценки состояния здоровья военнообязанных и направлен на оптимизацию мобилизационного ресурса страны и нужно знать, какие правила действуют сейчас.
О том, какие категории теперь появились в армии, информирует Канал 24.
Какие теперь есть категории годности
Как стало известно, вместо категории "ограниченно пригодный" будут применяться три новых:
- пригодный для военной службы: мужчины без медицинских ограничений для выполнения воинских обязанностей;
- пригодный для службы в подразделениях обеспечения: мужчины с определенными заболеваниями или физическими недостатками, которые не могут служить на передовой, но способны выполнять задачи в тылу;
- непригоден к военной службе с исключением из учета: лица с тяжелыми заболеваниями или физическими недостатками.
Мужчины, ранее имевшие статус "ограниченно подходящий", будут переоценены военно-врачебной комиссией (ВВК) и отнесены к одной из новых категорий. Для этого необходимо обратиться в районный территориальный центр комплектования по месту регистрации и предоставить соответствующие медицинские документы.
Важно отметить, что некоторые заболевания, которые ранее давали основание для ограниченной пригодности, теперь не освобождают от мобилизации. К таким относятся вылеченный туберкулез, вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций печени, бессимптомный ВИЧ, медленно прогрессирующие заболевания крови и кроветворных органов, невротические расстройства и легкие проявления психических расстройств, болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями.
Эта реформа направлена на обеспечение максимальной эффективности использования мобилизационного ресурса в условиях военного положения. При этом каждая ситуация будет рассматриваться индивидуально во избежание ошибок призыва.
Напомним, Минобороны обратилось в Комитет ВР по вопросам нацбезопасности по отсрочке законопроекта о демобилизации военных в период действия военного положения.
Также с 1 января 2025 г. в Украине изменится процедура установления группы инвалидности для защитников.
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