В армии появились новые категории пригодности военнообязанных

Прохождение ВЛК. Иллюстративное фото: УНИАН

Как известно, в этом году в Украине упразднили статус "ограниченно пригодный к военной службе". Этот шаг является частью реформы оценки состояния здоровья военнообязанных и направлен на оптимизацию мобилизационного ресурса страны и нужно знать, какие правила действуют сейчас.

О том, какие категории теперь появились в армии, информирует Канал 24.

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Какие теперь есть категории годности

Как стало известно, вместо категории "ограниченно пригодный" будут применяться три новых:

пригодный для военной службы: мужчины без медицинских ограничений для выполнения воинских обязанностей;

пригодный для службы в подразделениях обеспечения: мужчины с определенными заболеваниями или физическими недостатками, которые не могут служить на передовой, но способны выполнять задачи в тылу;

непригоден к военной службе с исключением из учета: лица с тяжелыми заболеваниями или физическими недостатками.

Мужчины, ранее имевшие статус "ограниченно подходящий", будут переоценены военно-врачебной комиссией (ВВК) и отнесены к одной из новых категорий. Для этого необходимо обратиться в районный территориальный центр комплектования по месту регистрации и предоставить соответствующие медицинские документы.

Важно отметить, что некоторые заболевания, которые ранее давали основание для ограниченной пригодности, теперь не освобождают от мобилизации. К таким относятся вылеченный туберкулез, вирусные гепатиты с незначительными нарушениями функций печени, бессимптомный ВИЧ, медленно прогрессирующие заболевания крови и кроветворных органов, невротические расстройства и легкие проявления психических расстройств, болезни эндокринной системы с незначительными нарушениями.

Эта реформа направлена на обеспечение максимальной эффективности использования мобилизационного ресурса в условиях военного положения. При этом каждая ситуация будет рассматриваться индивидуально во избежание ошибок призыва.

Напомним, Минобороны обратилось в Комитет ВР по вопросам нацбезопасности по отсрочке законопроекта о демобилизации военных в период действия военного положения.

Также с 1 января 2025 г. в Украине изменится процедура установления группы инвалидности для защитников.