В армії з'явились нові категорії придатності військовозобов'язаних

Проходження ВЛК. Ілюстративне фото: УНІАН

Як відомо, в цьому році в Україні скасували статус "обмежено придатний до військової служби". Цей крок є частиною реформи оцінки стану здоров'я військовозобов'язаних та спрямований на оптимізацію мобілізаційного ресурсу країни й треба знати, які зараз діють правила.

Про те, які тепер категорії з'явились в армії, інформує Канал 24.

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Які тепер є категорії придатності

Як стало відомо, замість категорії "обмежено придатний" будуть застосовуватися три нові:

придатний до військової служби: чоловіки без медичних обмежень для виконання військових обов'язків;

придатний до служби в підрозділах забезпечення: чоловіки з певними захворюваннями або фізичними вадами, які не можуть служити на передовій, але здатні виконувати завдання у тилу;

непридатний до військової служби з виключенням з обліку: особи з тяжкими захворюваннями чи фізичними вадами.

Чоловіки, які раніше мали статус "обмежено придатний", будуть переоцінені військово-лікарською комісією (ВЛК) та віднесені до однієї з нових категорій. Для цього необхідно звернутися до районного територіального центру комплектування за місцем реєстрації та надати відповідні медичні документи.

Важливо зазначити, що деякі захворювання, які раніше давали підставу для обмеженої придатності, тепер не звільняють від мобілізації. До таких належать вилікуваний туберкульоз, вірусні гепатити з незначними порушеннями функцій печінки, безсимптомний ВІЛ, повільно прогресуючі захворювання крові та кровотворних органів, невротичні розлади та легкі прояви психічних розладів, хвороби ендокринної системи з незначними порушеннями.

Ця реформа спрямована на забезпечення максимальної ефективності використання мобілізаційного ресурсу в умовах воєнного стану. При цьому кожна ситуація буде розглядатися індивідуально, щоб уникнути помилок призову.

Нагадаємо, Міноборони звернулося до Комітету ВР із питань нацбезпеки щодо відтермінування законопроєкту про демобілізацію військових у період дії воєнного стану.

Також з 1 січня 2025 року в Україні зміниться процедура встановлення групи інвалідності для захисників.