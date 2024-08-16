Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Ограниченно пригодный военный отказался выполнять приказ командира — как его наказал суд arrow

Ограниченно пригодный военный отказался выполнять приказ командира — как его наказал суд

16 августа 2024 21:13
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор
Суд признал виновным ограниченно годного военного, отказавшегося выполнять приказ командира
Заседание суда. Фото: УНИАН
Бригадир София - редактор
Бригадир София
редактор

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области принял решение в блюде о небрежном отношении к военной службе. Солдат был оштрафован на 17 тысяч гривен за отказ выполнить приказ командира.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

Читайте также:

Детали дела

В мае этого года военный не выполнил приказ командира своей части. Поэтому был составлен протокол об административном правонарушении за небрежное отношение к службе.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый отверг свою вину, объяснив, что приказ, который он не выполнил, был незаконным, учитывая его здоровье и заключение военно-врачебной комиссии, признавшей его ограниченно годным к службе. ВЛК также отметила, что мужчине запрещено выполнять физически тяжелую работу.

Военная часть отметила, что все военнослужащие обязаны проходить боевое согласие. Солдат был предоставлен задачи без значительных физических нагрузок, включая участие только в суточных нарядах.

Решение суда

Судья признал солдата виновным в халатном отношении к службе и назначил штраф в размере 17 тысяч гривен. Постановление можно оспорить.

Также важные новости дня по теме:

суд Украина армия ВВК ограниченно пригодные военнослужащие судебные решения

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

21:52 Ситуация со светом ухудшается — энергетики дали графики отключений на Одесчине на завтра

Новость с видео

21:37 Задержание военнообязанных — как долго человека могут удерживать в ТЦК

21:32 В Воздушных силах сообщили о потере Украиной истребителя МиГ-29

21:14 Аномальная жара возвращается — синоптики предупредили в прогнозе погоды на выходные

21:13 Ограниченно пригодный военный отказался выполнять приказ командира — как его наказал суд

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

21:06 В ГПСУ показали впечатляющие кадры уничтожения вражеской пехоты и техники оккупантов

20:59 Зеленский встретился с новоназначенными послами шести стран

20:51 Вызов в ТЦК забронированного работника — должен ли он идти за повесткой

20:38 Ситуация в Курской области и оборонные шаги по ключевым направлениям — вечернее обращение Зеленского

20:13 Продвижение ВСУ в Курской области и пополнение обменного фонда — доклад Сырского Зеленскому

21:52 Ситуация со светом ухудшается — энергетики дали графики отключений на Одесчине на завтра

Новость с видео

21:37 Задержание военнообязанных — как долго человека могут удерживать в ТЦК

21:32 В Воздушных силах сообщили о потере Украиной истребителя МиГ-29

21:14 Аномальная жара возвращается — синоптики предупредили в прогнозе погоды на выходные

21:13 Ограниченно пригодный военный отказался выполнять приказ командира — как его наказал суд

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

21:06 В ГПСУ показали впечатляющие кадры уничтожения вражеской пехоты и техники оккупантов

20:59 Зеленский встретился с новоназначенными послами шести стран

20:51 Вызов в ТЦК забронированного работника — должен ли он идти за повесткой

20:38 Ситуация в Курской области и оборонные шаги по ключевым направлениям — вечернее обращение Зеленского

20:13 Продвижение ВСУ в Курской области и пополнение обменного фонда — доклад Сырского Зеленскому

Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

15 августа 2024

18:47 Лето подходит к концу — как изменились цены в Одессе на отдых у бассейна

15:19 Наступление на Курск — как его оценивают в Одессе и чего ждут

14 августа 2024

06:40 В Украине дорожает золото — цены за 1 г драгоценного металла в августе

13 августа 2024
Эксклюзив

06:47 Один человек умер, трое в реанимации — во Львовской области бурлит новый штамм коронавируса FLIRT

06:40 Цены за 1 кг латуни в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

06:30 В августе обвалились цены на сою — сколько стоит зерно в Украине

10 августа 2024
Эксклюзив

06:48 Иллюзии о России развеяли цены, но контроль все еще ужасен — как живет оккупированный Крым

06:40 Цены за 1 кг металлолома в Украине — сколько стоит чермет в августе

Text

17:50 Кадры первых часов Курской операции и коррупция в ТЦК в Киевской области — эфир Вечір.LIVE

Text

13:49 В Украине могут появиться проблемы с зарплатами для бюджетников — Камельчук объяснил причину

Text

13:00 Изменения для украинцев в Польше и наступление ВСУ — эфир День.LIVE

Text

12:51 Военный психолог Эверт объяснила, как война влияет на психику военных

Text

10:42 Украина ратифицирует Римский статут — нардеп объяснил, что изменится после его принятия

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине - 80x80

Урожай 2024 — что будет с ценами на продукты в Украине

Text

08:00 Предложение Лукашенко по поводу окончания войны и заявление Зеленского — эфир Ранок.LIVE

15 августа 2024
Text

19:03 Заместитель командира 3 ОШБр заявил, что на фронте происходит технологическая революция

Text

17:50 Начало переговоров с Россией об обмене пленными и новые финансовые ограничения — эфир Вечір.LIVE

Text

17:37 Нардеп Нагорняк спрогнозировал возможность отключений электроэнергии в августе

Text

17:16 Нардеп заявил, что крупные предприятия закрываются из-за роста цен на электричество

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

22:23 Отказался подписать повестку и не явился в ТЦК — что решил суд

5 августа 2024

05:27 "Азову" нужны водители бензовозов – какие требования и условия

7 августа 2024

09:31 Бущан переходит в известный клуб — Динамо готовит трансфер

8 августа 2024

22:47 Украинцы заплатят за электричество 20 грн/кВт-ч — кого затронул повышенный тариф

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

8 августа 2024

10:01 Китайская гимнастка стала звездой Олимпиады из-за поступка на церемонии награждения

9 августа 2024

11:52 Ехала в Украину с 40 тысячами долларов — на границе с Одесчиной задержали гражданку Молдовы

8 августа 2024

06:45 Вкусный венгерский паштет всего из трех простых ингредиентов — готовится к завтраку за пять минут

9 августа 2024

08:45 Ребров может досрочно уйти из сборной Украины из-за выгодного предложения

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки