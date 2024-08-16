Суд признал виновным ограниченно годного военного, отказавшегося выполнять приказ командира

Заседание суда. Фото: УНИАН

Ужгородский горрайонный суд Закарпатской области принял решение в блюде о небрежном отношении к военной службе. Солдат был оштрафован на 17 тысяч гривен за отказ выполнить приказ командира.

Об этом говорится в приговоре суда, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений.

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Детали дела

В мае этого года военный не выполнил приказ командира своей части. Поэтому был составлен протокол об административном правонарушении за небрежное отношение к службе.

В ходе судебного разбирательства обвиняемый отверг свою вину, объяснив, что приказ, который он не выполнил, был незаконным, учитывая его здоровье и заключение военно-врачебной комиссии, признавшей его ограниченно годным к службе. ВЛК также отметила, что мужчине запрещено выполнять физически тяжелую работу.

Военная часть отметила, что все военнослужащие обязаны проходить боевое согласие. Солдат был предоставлен задачи без значительных физических нагрузок, включая участие только в суточных нарядах.

Решение суда

Судья признал солдата виновным в халатном отношении к службе и назначил штраф в размере 17 тысяч гривен. Постановление можно оспорить.