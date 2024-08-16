Суд визнав винним обмежено придатного військового, який відмовився виконувати наказ командира

Засідання суду. Фото: УНІАН

Ужгородський міськрайонний суд Закарпатської області ухвалив рішення у страві про недбале ставлення до військової служби. Солдат був оштрафований на 17 тисяч гривень за відмову виконати наказ командира.

Про це йдеться у вироку суду, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень.

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Деталі справи

У травні цього року військовий не виконав наказ командира своєї частини. Через це було складено протокол про адміністративне правопорушення за недбале ставлення до служби.

Під час судового розгляду обвинувачений відкинув свою провину, пояснивши, що наказ, який він не виконав, був незаконний, враховуючи його здоров'я та висновок військово-лікарської комісії, яка визнала його обмежено придатним до служби. ВЛК також зазначила, що чоловіку заборонено виконувати фізично важку роботу.

Військова частина зазначила, що всі військовослужбовці зобов'язані проходити бойове злагодження. Солдату було надано завдання без значних фізичних навантажень, включаючи участь лише в добових нарядах.

Рішення суду

Суддя визнав солдата винним у недбалому ставленні до служби та призначив штраф у розмірі 17 тисяч гривень. Постанову можна оскаржити.