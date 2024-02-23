Новый закон о мобилизации — какую категорию мужчин могут оштрафовать на 50 тысяч гривен

Украинские военные на вокзале. Фото: АР

Новый закон о мобилизации в Украине предусматривает штрафы для мужчин, которые не уточнили свои учетные данные. Если этого не сделать в течение 61 дня, то можно получить штраф в размере 51 тысяч гривен.

Об этом рассказал адвокат Роман Симутин на своем YouTube канале.

Кого могут штрафовать по новому закону о мобилизации

Верховная Рада 7 февраля проголосовала в первом чтении за правительственный законопроект о мобилизации. Во второе чтение народные депутаты Украины будут вносить поправки. Сейчас их насчитывается около 2000.

Симутин подчеркнул, что для него уже очевидны некоторые контуры будущего закона. Он предполагает, что введут запрет на выезд за границу, ограничат в праве управления и, возможно, уберут норму об аресте счетов, однако это не точные решения, ведь депутаты еще проводят дискуссии.

"Введут 51 тысячу штрафа, если военнообязанный в течение 61 дня не уточнил свои учетные данные через ЦНАП, электронный кабинет или ТЦК путем внесения изменений в санкцию статьи 210-1 Кодекса об административных правонарушениях", — считает он.

Кроме того, адвокат добавил, что после принятия закона на трое суток для выяснения обстоятельств смогут задерживать лиц, нарушивших законодательство об обороне и мобилизации.

"Возможно, штраф не будет таким космическим, как предлагается в законопроекте №10379, но очевидно, что после истечения 60 дней главе ТЦК не нужно будет доказывать получение вами повестки и думать, составлять ли протокол, который на сегодня является обязательным", – объяснил Симутин.

Напомним, что новый законопроект о мобилизации был внесен в Раду 30 января. Документ был принят в первом чтении 7 февраля. Стало известно, когда состоится второе чтение.

Также мы сообщали, что нардеп Федор Вениславский назвал проблемные пункты законопроекта о мобилизации. В их числе конституционные ограничения прав и свобод человека.

Кроме того, народная депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Ирина Фриз заявила, что власти должны изменить подходы к мобилизации. По ее словам, нужно навести порядок в учете военнообязанных.