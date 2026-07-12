Никорак: офицеры на тыловых должностях не получат прибавку в 10 тыс. грн

Украинские военные. Фото: Новини.LIVE

Карина Приходько Редактор

Объявленная надбавка в размере 10 тысяч гривен будет выплачиваться не всем военнослужащим. Офицеры, занимающие тыловые должности, не получат эту выплату.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявила председатель подкомитета по вопросам реабилитации ветеранов Комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Ирина Никорак в эфире Вечір.LIVE.

Кто не получит новую доплату в размере 10 тысяч гривен

"Поступили разъяснения, в которых говорится о том, что офицеры, занимающие тыловые должности, не будут получать надбавку в размере этих десяти тысяч гривен", — сказала Никорак.

Она подчеркнула, что окончательные условия начисления надбавки еще требуют детального изучения, поскольку, по ее словам, "дьявол кроется в деталях".

Кроме того, депутат раскритиковала решение о перераспределении средств из Министерства обороны в резервный фонд и их использовании на программу кэшбэка. По ее мнению, в условиях полномасштабной войны приоритетом должно оставаться надлежащее финансовое обеспечение украинских военных.

"Мне кажется, что мы себе слишком много позволяем в период, когда страна находится на грани выживания… Мы раздаем деньги всем, кроме наших военнослужащих", — заявила она.

Как писали Новини.LIVE, накануне в Минобороны сообщили, что в июле военные получат дополнительные 10 тыс. грн. Средства поступят одновременно с дополнительным вознаграждением за непосредственное участие в боевых действиях.

В то же время Александр Сырский анонсировал новые зарплаты военным. По его словам, военнослужащие будут получать 30 тыс. грн. Кроме того, будут действовать дополнительные выплаты для тех, кто участвует в боевых действиях.