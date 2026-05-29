НГУ: Доброполье полностью стерто КАБами и дронами

Разрушенное Доброполье. Фото: "Рубеж"

В результате ударов управляемыми авиабомбами Доброполье фактически уничтожено, а на украинские позиции ежесуточно летит более 500 ударных беспилотников.

Такое заявление сделал Виталий Миловидов в эфире программы "Ранок.LIVE".

Что известно о ситуации на Добропольском направлении

По словам начальника службы информации и коммуникации 15 бригады оперативного назначения НГУ "Кара-Даг", российские войска накапливают бронетехнику в тыловых районах, ожидая ухудшения погодных условий, которые могут осложнить работу украинской аэроразведки. В этот период противник планирует активизацию наступательных действий.

Виталий Миловидов добавил, что ситуация на этом участке фронта остается очень сложной, ведь враг акцентирует большое количество личного состава и основные усилия для того, чтобы осуществлять наступательные действия.

Сейчас, по его словам, линия фронта находится под постоянным непрерывным давлением беспилотных систем. Также фиксируется очень высокая плотность дронов, их количество в сутки составляет не менее 500. В то же время противник ставит цель применения до 1000 дронов. Для попыток быстрых прорывов противник также активно применяет легкую мобильную технику - мотоциклы и багги.

Читайте также:

"Малые пехотные группы, которые пытаются просачиваться даже в обход передовых позиций пехоты и закрепляться, наблюдать, накапливаться и в дальнейшем создавать проблемы для нашей пехоты или проходить вглубь наших позиций. Также противник постоянно пытается использовать мотоциклы и баги. Пока масштабных механизированных штурмов не происходит. Враг постоянно накапливает технику в дальних районах сосредоточения и имеет планы ее применения в условиях плохой погоды",— отметил он.

Также представитель бригады сообщил, что КАБы уничтожают Доброполье до основания.

Новини.LIVE сообщали, что 29 мая Россия осуществила массированный воздушный удар по территории Украины, применив баллистические ракеты и более 200 беспилотников различных типов, в том числе реактивные "Shahed", "Герберы", "Италмасы" и ложные цели.

Новини.LIVE также информировали, что в воскресенье, 24 мая российские войска нанесли удар по Дружковке Донецкой области. В результате обстрела погибла 70-летняя женщина, также есть раненые.