НГУ: Добропілля вщент стерте КАБами і дронами

Зруйноване Добропілля. Фото: "Рубіж"

Внаслідок ударів керованими авіабомбами Добропілля фактично знищене, а на українські позиції щодоби летить понад 500 ударних безпілотників.

Таку заяву зробив Віталій Міловідов в ефірі програми "Ранок.LIVE".

Що відомо про ситуацію на Добропільському напрямку

За словами начальника служби інформації й комунікації 15 бригади оперативного призначення НГУ "Кара-Даг", російські війська накопичують бронетехніку в тилових районах, очікуючи на погіршення погодних умов, які можуть ускладнити роботу української аеророзвідки. У цей період противник планує активізацію наступальних дій.

Віталій Міловідов додав, що ситуація на цьому відтинку фронту залишається дуже складною, адже ворог акцентує велику кількість особового складу та основні зусилля для того, щоб здійснювати наступальні дії.

Наразі, за його словами, лінія фронту перебуває під постійним безперервним тиском безпілотних систем. Також фіксується дуже висока щільність дронів, їхня кількість на добу становить не менше 500. Водночас противник ставить за мету застосування до 1000 дронів. Для спроб швидких проривів противник також активно застосовує легку мобільну техніку — мотоцикли та багі.

"Малі піхотні групи, які намагаються просочуватися навіть в обхід передових позицій піхоти та закріплюватися, спостерігати, накопичуватися і надалі створювати проблеми для нашої піхоти або проходити вглиб наших позицій. Також противник постійно намагається використовувати мотоцикли та багі. Поки що масштабних механізованих штурмів не відбувається. Ворог постійно накопичує техніку в дальніх районах зосередження та має плани її застосування в умовах поганої погоди", — зазначив він.

Також представник бригади повідомив, що КАБи знищують Добропілля вщент.

Новини.LIVE повідомляли, що 29 травня Росія здійснила масований повітряний удар по території України, застосувавши балістичні ракети та понад 200 безпілотників різних типів, зокрема реактивні "Shahed", "Гербери", "Італмаси" та хибні цілі.

Новини.LIVE також інформували, що у неділю, 24 травня російські війська завдали удару по Дружківці Донецької області. Унаслідок обстрілу загинула 70-річна жінка, також є поранені.