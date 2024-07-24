Прохождение ВВК с неправильным результатом — почему случаются такие случаи

Мужчина проходит ВВК. Фото: "РБК-Украина"

В Украине есть случаи, когда во время прохождения военно-врачебной комиссии некорректно определяют пригодность мобилизованного. С начала полномасштабного вторжения они перегружены нескончаемым потоком людей.

Об этой проблеме подробно рассказывает "Украинская правда" в среду, 24 июля.

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Прохождение ВВК с неправильным результатом

Обновление мобилизационного законодательства и отмена "ограниченной пригодности" повлекли за собой еще большую сложность этой проблемы, заставляя всех граждан с таким статусом пройти повторную военно-врачебную комиссию до 4 февраля 2025 года.

Начальник Главного управления персонала Генштаба ВСУ Роман Горбач подчеркивал, что среди всех "ограниченно пригодных", уже прошедших переобследование, признают непригодными к службе менее 10%.

Бывают случаи, когда врачи пренебрегают комплексным обследованием военнообязанных, поэтому "не замечают" их болезни.

"У меня по факту ВЛК не было. Прошел комиссию за 3 часа, из которых почти 2 ждал, пока все бумажки подпишут. Ходил по кабинетам, врачи спрашивали: "Жалобы есть?". Я жаловался на плохое зрение, из-за чего раньше имел непригодность. Но это никто не учел. В заключении написали, что годен", — рассказал военнослужащий с позывным "Академик", который воюет на Запорожском направлении.

Во время пребывания на фронте зрение защитника стало сильно падать. Он говорит, что без очков все вокруг кажется мутным.

"Неоднократно были ситуации, когда очки слетали во время обстрела, и я не мог эффективно работать или найти укрытие. Мне много раз везло, но это очень опасная история, потому что я могу нечаянно подставить своих собратьев", — говорит "Академик".

Что говорят в Департаменте здравоохранения Минобороны

Чтобы разобраться, почему врачи ВВК иногда не принимают во внимание болезни мобилизованных лиц, журналисты "УП" направили запрос в Департамент здравоохранения Министерства обороны.

"Врачи ВВК не могут провести полный осмотр человека, который приходит на военно-врачебную комиссию. Они пользуются медицинскими документами, диагнозами, сделанными другими врачами. И, опираясь на эту информацию, делают экспертное заключение о пригодности к военной службе", — говорит директор Департамента Оксана Сухорукова.

По ее словам, срок прохождения ВВК включая дополнительные лабораторные обследования — до 14 дней с момента получения повестки.

Во время ВВК лицо должно пройти осмотр шести врачей: терапевта, хирурга, психиатра, невропатолога, отоларинголога, офтальмолога. При необходимости могут быть привлечены стоматолог, дерматолог и врачи других специальностей. Женщины обязательно проходят обследование у гинеколога.

Военнообязанные также должны сдать анализ крови, тесты на ВИЧ, гепатиты, сифилис и сделать кардиограмму, флюорографию.

Медики принимают во внимание все медицинские справки и выводы, независимо от того, выдавали ли их государственные или частные клиники. В случае болезни лицо должно подтвердить ее во время военно-врачебной комиссии.

Врачи пользуются электронной системой Helsi, иногда усложняющей процесс. Особенно это касается случаев, когда человек не имеет семейного врача или не зарегистрирован в этой системе.

"Если человек не имеет семейного врача, он не может пройти ВВК. Однако военно-врачебные комиссии работают при больницах, где есть семейные врачи, поэтому декларацию можно заключить на месте. В таких случаях терапевт ВВК ведет военнообязанного к любому свободному семейному врачу, с которым он может заключить декларацию, чтобы продолжить проходить комиссию", — говорит в комментарии "УП" собеседник, который работает в ТЦК.

Для обеспечения непрерывной работы в феврале 2024 года военно-врачебные комиссии начали работать круглосуточно. Однако проблема в том, что воспользоваться этим могут только нарушители комендантского часа, которых представители ТЦК останавливают на улицах.

"Ночью привозят и алкоголиков, и наркоманов, и бездомных, и тех, кто пытался незаконно пересечь границу. Кого только не привозили — тащат всех, кого поймали среди ночи", — жалуется врач ВВК из областного центра на юге Украины.

Быстрое прохождение ВВК

Подполковник медицинской службы Дмитрий Мирошниченко рассказал, что некоторые граждане обращаются в Командование медсил ВСУ с жалобами на то, что медицинские осмотры были проведены слишком быстро. Они говорят, что им неправильно установили статус. По его словам, из сотен тысяч человек, прошедших комиссию с начала 2024 года, жалобы составляют 5-7%.

"В 95% случаев, когда мы разбираемся с этими жалобами, оказывается, что экспертное решение было принято правильно. И где-то в около 5% находим, что где-то кто-то что-то не учел", — отмечает Мирошниченко.

С сентября 2023 года правоохранительные органы начали проводить проверки на случаи коррупции в ТЦК, ВВК и медико-социальных экспертизах. Медицинские дела изымаются и направляются Командованию медицинских сил ВСУ. Этих документов десятки тысяч.

"Мы их рассматриваем и решаем — правильно было принято постановление ВВК или нет. Если неправильно, отменяем и направляем свое решение следователю. Если правильно, пишем, что оснований для отмены нет. Уже были случаи, когда врачей привлекали к ответственности", — рассказал Мирошниченко.

В случае, если у мобилизованного лица во время прохождения службы начинаются обострения хронических болезней, сначала его направляют в военный госпиталь. При повторных обострениях командир и медицинский персонал воинского подразделения направляют бойца на ВВК. Если комиссия признает лицо непригодным к службе по состоянию здоровья, его увольняют со службы.

Напомним, если военнообязанный гражданин хочет обжаловать результаты военно-врачебной комиссии, он имеет на это право. Но вместе с тем ТЦК может прислать ему повестку еще до повторного прохождения ВЛК, закон такое не запрещает.

Также в процесс всеобщей мобилизации часть военнообязанных должна пройти военно-врачебную комиссию. За несвоевременное ее прохождение гражданин может быть оштрафован согласно статье 210 Кодекса Украины об административных нарушениях.