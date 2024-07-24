Проходження ВЛК з неправильним результатом — чому трапляються такі випадки

Чоловік проходить ВЛК. Фото: "РБК-Україна"

В Україні є випадки, коли під час проходження військово-лікарської комісії некоректно визначають придатність мобілізованого. З початку повномасштабного вторгнення вони перевантажені нескінченним потоком людей.

Про цю проблему детально розповідає "Українська правда" у середу, 24 липня.

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Проходження ВЛК з неправильним результатом

Оновлення мобілізаційного законодавства і скасування "обмеженої придатності" спричинили ще більшу складність цієї проблеми, змушуючи всіх громадян з таким статусом пройти повторну військово-лікарську комісію до 4 лютого 2025 року.

Начальник Головного управління персоналу Генштабу ЗСУ Роман Горбач наголошував, що серед всіх "обмежено придатних", які вже пройшли переобстеження, визнають непридатними до служби менше ніж 10%.

Трапляються випадки, коли лікарі нехтують комплексним обстеженням військовозобов'язаних, тому "не помічають" їхні хвороби.

"У мене по факту ВЛК не було. Пройшов комісію за 3 години, з яких майже 2 чекав, поки всі папірці підпишуть. Ходив по кабінетах, лікарі запитували: "Скарги є?". Я скаржився на поганий зір, через що раніше мав непридатність. Але це ніхто не врахував. У висновку написали, що придатний", — розповів військовослужбовець із позивним "Академік", який воює на Запорізькому напрямку.

Під час перебування на фронті зір захисника почав сильно падати. Він каже, що без окулярів — все навколо здається мутним.

"Неодноразово були ситуації, коли окуляри злітали під час обстрілу, і я не міг ефективно працювати або знайти укриття. Мені багато разів щастило, але це дуже небезпечна історія, бо я можу ненавмисно підставити своїх побратимів", — каже "Академік".

Що кажуть у Департаменті охорони здоров'я Міноборони

Щоб розібратися, чому лікарі ВЛК іноді не беруть до уваги хвороби мобілізованих осіб, журналісти "УП" надіслали запит до Департаменту охорони здоров'я Міністерства оборони.

"Лікарі ВЛК не можуть провести повний огляд людини, яка приходить на військово-лікарську комісію. Вони користуються медичними документами, діагнозами, зробленими іншими лікарями. І, спираючись на цю інформацію, роблять експертний висновок про придатність до військової служби", — каже директорка Департаменту Оксана Сухорукова.

За її словами, термін проходження ВЛК включно з додатковими лабораторними обстеженнями — до 14 днів з моменту отримання повістки.

Під час ВЛК особа повинна пройти огляд шести лікарів: терапевта, хірурга, психіатра, невропатолога, отоларинголога, офтальмолога. За необхідності можуть бути залучені стоматолог, дерматолог та лікарі інших спеціальностей. Жінки обов'язково проходять обстеження у гінеколога.

Військовозобов'язані також повинні здати аналіз крові, тести на ВІЛ, гепатити, сифіліс та зробити кардіограму, флюорографію.

Медики беруть до уваги всі медичні довідки і висновки, незалежно від того, чи видавали їх державні, чи приватні клініки. У випадку хвороби особа повинна підтвердити її під час військово-лікарської комісії.

Лікарі користуються електронною системою Helsi, що іноді ускладнює процес. Особливо це стосується випадків, коли людина не має сімейного лікаря або не є зареєстрованою в цій системі.

"Якщо людина не має сімейного лікаря, вона не може пройти ВЛК. Однак військово-лікарські комісії працюють при лікарнях, де є сімейні лікарі, тому декларацію можна заключити на місці. У таких випадках терапевт ВЛК веде військовозобов'язаного до будь-якого вільного сімейного лікаря, з яким він може укласти декларацію, щоб продовжити проходити комісію", — каже у коментарі "УП" співрозмовник, який працює в ТЦК.

Для забезпечення безперервної роботи, у лютому 2024 року військово-лікарські комісії почали працювати цілодобово. Однак проблема в тому, що скористатися цим можуть лише порушники комендантської години, яких представники ТЦК зупиняють на вулицях.

"Вночі привозять і алкоголіків, і наркоманів, і безхатьків, і тих, хто намагався незаконно перетнути кордон. Кого тільки не привозили — тягнуть усіх, кого зловили серед ночі", — скаржиться лікарка ВЛК з обласного центру на півдні України.

Швидке проходження ВЛК

Підполковник медичної служби Дмитро Мірошниченко розповів, що деякі громадяни звертаються до Командування медсил ЗСУ зі скаргами на те, що медичні огляди були проведені занадто швидко. Вони кажуть, що їм неправильно встановили статус. За його словами, з сотень тисяч людей, які пройшли комісію з початку 2024 року, скарги складають 5–7%.

"В 95% випадків, коли ми розбираємося з цими скаргами, виявляється, що експертне рішення було ухвалено правильно. І десь у близько 5% знаходимо, що десь хтось щось не врахував", — зазначає Мірошниченко.

З вересня 2023 року правоохоронні органи почали проводити перевірки на випадки корупції в ТЦК, ВЛК і медико-соціальних експертизах. Медичні справи вилучаються і направляються Командуванню медичних сил ЗСУ. Цих документів десятки тисяч.

"Ми їх розглядаємо і вирішуємо — правильно було ухвалено постанову ВЛК чи ні. Якщо неправильно, скасовуємо і направляємо своє рішення слідчому. Якщо правильно, пишемо, що підстав для скасування немає. Вже були випадки, коли лікарів притягали до відповідальності", — розповів Мірошниченко.

У випадку, якщо у мобілізованої особи під час проходження служби починаються загострення хронічних хвороб, спочатку її направляють до військового госпіталю. При повторних загостреннях командир і медичний персонал військового підрозділу направляють бійця на ВЛК. Якщо комісія визнає особу непридатною до служби за станом здоров'я, її звільняють зі служби.

Нагадаємо, якщо військовозобов’язаний громадянин хоче оскаржити результати військово-лікарської комісії, він має на це право. Але разом з тим ТЦК може прислати йому повістку ще до проходження повторної ВЛК, закон таке не забороняє.

Також у процес загальної мобілізації частина військовозобов’язаних має пройти військово-лікарську комісію. За невчасне її проходження громадянин може бути оштрафований згідно із статтею 210 Кодексу України про адміністративні порушення.