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Не обновили данные — что ждет украинцев за границей

19 июня 2024 15:56
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор
Обновление военно-учетных данных, особенности для граждан Украины за границей
Обновление военно-учетных данных. Фото: Ukrainianwall.com
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Украинцы должны обновить свои военно-учетные данные даже в ситуации, когда они находятся вне государства. Впрочем, как отмечают юристы, штрафы за не обновление данных теоретически можно будет обжаловать в судебном порядке.

Об этом написали на портале "Юристи.UA".

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Штрафы для украинцев за границей

Часть граждан Украины тем или иным способом оказалась за границей, имея перед государством обязательства как люди, стоящие на военном учете.

Такие граждане также должны обновить военно-учетные данные, как определяет вступивший в силу 18 мая новый закон о мобилизации.

В случае, если такой гражданин не обновит данные, его бездействие будет признано административным правонарушением, следовательно, на него будет наложен штраф.

Можно ли обжаловать такой штраф

Впрочем, как отмечают украинские юристы, в определенных ситуациях можно на законных основаниях не выплачивать эти штрафы.

"По моему мнению, все штрафы за невосстановление данных можно будет с легкостью отменить в судебном порядке", — подчеркнул юрист Евгений Корнийчук.

Он добавил, что эти штрафы могут быть наложены только в присутствии гражданина в течение двух месяцев или если его должным образом было сообщено о времени даты рассмотрения дела.

Напомним, что с 18 мая 2024 года в Украине вступил в силу новый закон о мобилизации, тогда же официально заработало и приложение "Резерв+". Многие мужчины обновили свои военно-учетные данные онлайн с помощью приложения. Однако это никак не означает, что наказаний в виде штрафов удастся избежать.

Кроме того, мы информировали, какие полномочия имеют работники ТЦК в соответствии с новым законом.

военнообязанные
мобилизация
украинцы
заграница
военный учет

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