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Не оновили дані — що чекає на українців за кордоном

19 червня 2024 15:56
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор
Оновлення військово-облікових даних, особливості для громадян України за кордоном
Оновлення військово-облікових даних. Фото: Ukrainianwall.com
fce305b2-5b65-4f73-c0af-8ff6c79e5300 - Артур Кот
Артур Кот
Редактор

Українці мають оновити свої військово-облікові дані навіть у ситуації, коли вони перебувають за межами держави. Втім, як зазначають юристи, штрафи за неоновлення даних теоретично можна буде оскаржити в судовому порядку.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Штрафи для українців за кордоном

Частина громадян України у той чи інший спосіб опинилася за кордоном, маючи перед державою зобов’язання як люди, які стоять на військовому обліку.

Такі громадяни також мають оновити військово-облікові дані, як визначає новий закон про мобілізацію, що набув чинності 18 травня.

У випадку, якщо такий громадянин не оновить дані, його бездіяльність буде визнана адміністративним правопорушенням, відтак на нього буде накладений штраф.

Чи можна оскаржити такий штраф

Втім, як зазначають українські юристи, у певних ситуаціях можна на законних підставах не виплачувати ці штрафи.

"На мою думку, всі штрафи за непоновлення даних можна буде з легкістю скасувати у судовому порядку", — підкреслив юрист Євген Корнійчук.

Він додав, що ці штрафи можуть накласти лише у присутності громадянина протягом двох місяців або якщо його  належним чином було повідомлено про час дату розгляду справи.

Нагадаємо, що з 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, тоді ж офіційно запрацював і застосунок "Резерв+". Багато чоловіків оновили свої військово-облікові дані онлайн за допомогою додатку. Проте це аж ніяк не означає, що покарань у вигляді штрафів вдасться уникнути. 

Крім того, ми інформували, які повноваження мають працівники ТЦК відповідно до нового закону. 

військовозобов'язані
мобілізація
українці
закордон
військовий облік

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