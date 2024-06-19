Оновлення військово-облікових даних, особливості для громадян України за кордоном

Оновлення військово-облікових даних. Фото: Ukrainianwall.com

Українці мають оновити свої військово-облікові дані навіть у ситуації, коли вони перебувають за межами держави. Втім, як зазначають юристи, штрафи за неоновлення даних теоретично можна буде оскаржити в судовому порядку.

Про це написали на порталі "Юристи.UA".

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Частина громадян України у той чи інший спосіб опинилася за кордоном, маючи перед державою зобов’язання як люди, які стоять на військовому обліку.

Такі громадяни також мають оновити військово-облікові дані, як визначає новий закон про мобілізацію, що набув чинності 18 травня.

У випадку, якщо такий громадянин не оновить дані, його бездіяльність буде визнана адміністративним правопорушенням, відтак на нього буде накладений штраф.

Чи можна оскаржити такий штраф

Втім, як зазначають українські юристи, у певних ситуаціях можна на законних підставах не виплачувати ці штрафи.

"На мою думку, всі штрафи за непоновлення даних можна буде з легкістю скасувати у судовому порядку", — підкреслив юрист Євген Корнійчук.

Він додав, що ці штрафи можуть накласти лише у присутності громадянина протягом двох місяців або якщо його належним чином було повідомлено про час дату розгляду справи.

Нагадаємо, що з 18 травня 2024 року в Україні набув чинності новий закон про мобілізацію, тоді ж офіційно запрацював і застосунок "Резерв+". Багато чоловіків оновили свої військово-облікові дані онлайн за допомогою додатку. Проте це аж ніяк не означає, що покарань у вигляді штрафів вдасться уникнути.

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