Не мобилизация — военный ВСУ предложил лучший способ пополнения армии

Военный Вооруженных Сил на фронте. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Военный Вооруженных сил Украины Кирилл Сазонов заявил, что, по его мнению, ставку нужно делать не на мобилизацию, а на рекрутинг. По его словам, рекрутинг в конкретные бригады является более эффективным методом увеличения численности украинской армии.

Об этом Кирилл Сазонов рассказал в эфире телеканала "Киев24".

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Преимущество рекрутинга перед мобилизацией

"Мне кажется, все же ставку должны делать не на мобилизацию, а на добровольцев, на рекрутинг, чтобы люди шли в бригаду", — отметил военный.

По его словам, есть военные образования, в частности "Азов", 3-я штурмовая бригада, "Кракен" ГУР, практикующие такой метод.

"Рекрутинг работает, добровольцы идут, но люди хотят идти в конкретную бригаду, в которую они верят, знают, как она работает, и на понятную должность. Потому что хороший дронщик — это не обязательно хороший пехотинец. И хороший техник, хороший водитель танка — это тоже нужно брать именно на эту специфику", — объяснил Сазонов.

Он подчеркнул, что нужно работать именно по этому пути.

"Я знаю многих людей, которые не хотят идти в ТЦК, а хотят идти в конкретные бригады добровольно", — добавил защитник.

Рекрутинг в ВСУ

Напомним, что боевой медик Дмитрий Козятинский рассказал, может ли рекрутинг заменить мобилизацию.

Также мы писали, что, по мнению военной Вооруженных сил Оксаны "Ксены" Рубаняк, рекрутинговая форма мобилизации является самой эффективной, ведь тогда в ряды армии приходят мотивированные бойцы. По ее словам, благодаря такой форме есть возможность самостоятельно выбирать военную специальность.