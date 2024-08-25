Мобилизация в Украине — кто может получить отсрочку от службы

Сотрудники ТЦК просматривают документы. Фото: Винницкий ТЦК и СП

Военнообязанные могут получить отсрочку от службы. Она предоставляется через бронирование работников, работающих на критически важных для государства предприятиях и учреждениях.

Об этом сообщает издание Экономические новости в воскресенье, 25 августа.

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В Украине длится общая мобилизация, однако некоторые мужчины призывного возраста могут получить отсрочку от службы, в том числе те, кто работает на определенных предприятиях и в учреждениях.

Бронирование военнообязанных предполагает предоставление им отсрочки от мобилизации. Это касается лиц, работающих:

в органах государственной власти, местного самоуправления;

на предприятиях, имеющих критическое значение для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;

на предприятиях, критически важных для функционирования экономики и жизнедеятельности населения;

в специализированных учреждениях ООН, международных организациях и судах, с которыми у Украины есть международные соглашения.

Отсрочку от мобилизации могут получить работники критически важных для функционирования и обороны государства предприятий, в частности:

полиция;

спасательные службы;

органы государственной и местного самоуправления;

медиа и культурные учреждения;

производители товаров для армии;

предприятия, производящие и ремонтирующие военную технику и боеприпасы;

предприятия с мобилизационными задачами;

другие критически важные для экономики предприятия.

Заметим, что согласно законодательству другие предприятия могут бронировать не более 50% своих работников, тогда как ГСЧС и Нацполиция имеют право забронировать до 90% служащих, а предприятия военно-промышленного комплекса — до 100% своих работников.