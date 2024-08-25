Мобилизация в Украине — кто может получить отсрочку от службы

Не только полиция и чиновники — кто еще подпадает под бронирование от мобилизации
Военнообязанные могут получить отсрочку от службы. Она предоставляется через бронирование работников, работающих на критически важных для государства предприятиях и учреждениях.
Об этом сообщает издание Экономические новости в воскресенье, 25 августа.
Кого защитили от мобилизации в сентябре
В Украине длится общая мобилизация, однако некоторые мужчины призывного возраста могут получить отсрочку от службы, в том числе те, кто работает на определенных предприятиях и в учреждениях.
Бронирование военнообязанных предполагает предоставление им отсрочки от мобилизации. Это касается лиц, работающих:
- в органах государственной власти, местного самоуправления;
- на предприятиях, имеющих критическое значение для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;
- на предприятиях, критически важных для функционирования экономики и жизнедеятельности населения;
- в специализированных учреждениях ООН, международных организациях и судах, с которыми у Украины есть международные соглашения.
Отсрочку от мобилизации могут получить работники критически важных для функционирования и обороны государства предприятий, в частности:
- полиция;
- спасательные службы;
- органы государственной и местного самоуправления;
- медиа и культурные учреждения;
- производители товаров для армии;
- предприятия, производящие и ремонтирующие военную технику и боеприпасы;
- предприятия с мобилизационными задачами;
- другие критически важные для экономики предприятия.
Заметим, что согласно законодательству другие предприятия могут бронировать не более 50% своих работников, тогда как ГСЧС и Нацполиция имеют право забронировать до 90% служащих, а предприятия военно-промышленного комплекса — до 100% своих работников.
Читайте Новини.LIVE!