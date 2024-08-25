Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Штаб arrow Не только полиция и чиновники — кто еще подпадает под бронирование от мобилизации arrow

Не только полиция и чиновники — кто еще подпадает под бронирование от мобилизации

25 августа 2024 13:16
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобилизация в Украине — кто может получить отсрочку от службы
Сотрудники ТЦК просматривают документы. Фото: Винницкий ТЦК и СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанные могут получить отсрочку от службы. Она предоставляется через бронирование работников, работающих на критически важных для государства предприятиях и учреждениях.

Об этом сообщает издание Экономические новости в воскресенье, 25 августа.

Читайте также:

Кого защитили от мобилизации в сентябре

В Украине длится общая мобилизация, однако некоторые мужчины призывного возраста могут получить отсрочку от службы, в том числе те, кто работает на определенных предприятиях и в учреждениях.

Бронирование военнообязанных предполагает предоставление им отсрочки от мобилизации. Это касается лиц, работающих:

  • в органах государственной власти, местного самоуправления;
  • на предприятиях, имеющих критическое значение для обеспечения потребностей ВСУ и других военных формирований;
  • на предприятиях, критически важных для функционирования экономики и жизнедеятельности населения;
  • в специализированных учреждениях ООН, международных организациях и судах, с которыми у Украины есть международные соглашения.

Отсрочку от мобилизации могут получить работники критически важных для функционирования и обороны государства предприятий, в частности:

  • полиция;
  • спасательные службы;
  • органы государственной и местного самоуправления;
  • медиа и культурные учреждения;
  • производители товаров для армии;
  • предприятия, производящие и ремонтирующие военную технику и боеприпасы;
  • предприятия с мобилизационными задачами;
  • другие критически важные для экономики предприятия.

Заметим, что согласно законодательству другие предприятия могут бронировать не более 50% своих работников, тогда как ГСЧС и Нацполиция имеют право забронировать до 90% служащих, а предприятия военно-промышленного комплекса — до 100% своих работников.

Также важные новости дня по теме:

мобилизация сотрудники бронирование предприятия отсрочка военнообязанные

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

13:30 Кому грозит опасность из космоса — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:29 Порты Большой Одессы стали меньше выгружать зерна

13:27 Арест Павла Дурова — в ЦПД назвали вероятные причины тюремного заключения бизнесмена

13:21 Годовщина гибели "Джуса" — мать пилота посидела за штурвалом F-16

13:19 Какие штрафы за самые распространенные нарушения ПДД назначаются в Украине

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

13:16 Не только полиция и чиновники — кто еще подпадает под бронирование от мобилизации

13:00 Одесситы в воскресенье остались без воды — адреса

12:51 В Киеве стартовал благотворительный "Забег в вышиванках" — на что собирают средства

12:39 В Сумах раздался взрыв — что известно

12:28 Россияне уже неделю не выводят корабли в Черное море — в чем причина

13:30 Кому грозит опасность из космоса — прогноз магнитных бурь на сегодня

13:29 Порты Большой Одессы стали меньше выгружать зерна

13:27 Арест Павла Дурова — в ЦПД назвали вероятные причины тюремного заключения бизнесмена

13:21 Годовщина гибели "Джуса" — мать пилота посидела за штурвалом F-16

13:19 Какие штрафы за самые распространенные нарушения ПДД назначаются в Украине

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

13:16 Не только полиция и чиновники — кто еще подпадает под бронирование от мобилизации

13:00 Одесситы в воскресенье остались без воды — адреса

12:51 В Киеве стартовал благотворительный "Забег в вышиванках" — на что собирают средства

12:39 В Сумах раздался взрыв — что известно

12:28 Россияне уже неделю не выводят корабли в Черное море — в чем причина

Эксклюзив

12:22 Борьба у нас в крови — Светуля с "Привоза" о людях, бизнесе и независимости

07:24 Олимпийские рекордсмены — вспоминаем спортсменов, выигрывавших награды для Украины на Играх

Эксклюзив

06:23 33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

06:04 Самые большие успехи украинского спорта за годы независимости — помним всех героев

23 августа 2024

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

Text

00:06 Гендиректор образовательной сети А+ объяснила основную проблему профтехобразования в Украине

24 августа 2024
Text

20:01 Участок тоннеля на "Демеевской" отремонтируют за 600 миллионов грн - Бахматов поделился деталями

Text

20:00 Уничтоженная вражеская техника и Суджа под контролем ВСУ — эксклюзив Новини.LIVE из Курской области

Text

19:33 Мы свободный народ — одесситы рассказали, что для них означает День Независимости Украины

Text

19:22 Известный актер пояснил, почему Россия "прозрела", когда Украина "стала не такой, как она"

Text

19:03 Действительно ли территория России действительно принадлежит Украине — историк удивил подробностями

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы - 80x80

33 года Независимости в цифрах – как изменилась страна и украинцы

Text

18:03 Найти достаточно сложно — Терехов объяснил, чего сейчас не хватает в инфраструктуре Харькова

Text

17:07 Бойцы Третьей штурмовой высказались о ротациях на службе и подготовке новобранцев

Text

10:12 Заместитель командира 3 ОШБр назвал потрясающее количество дронов, которых остро не хватает войску

Text

09:00 История борьбы Украины и современные вызовы — спецэфир Новини.LIVE ко Дню Независимости

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

01:32 Сотрудник ТЦК выписал фальшивую повестку за 500 долларов — как его наказал суд

21 августа 2024

09:18 Мудрик готовится стать игроком одного из самых богатых клубов мира

12 августа 2024

10:01 Забарного пригласил клуб, которому не хватает защитника для борьбы за чемпионство

16 августа 2024

05:22Армия РФ накопила под Курском массу вертолетов — сколько насчитали эксперты OSINT

17 августа 2024

08:26 Лунин заменит героя Евро-2024 в испанском клубе

20 августа 2024

08:44 Бражко уйдет из Динамо сразу после матчей с Зальцбургом — что известно

19 августа 2024

09:09 Судаков продолжит карьеру в Англии — Шахтер вынужден продать игрока

14 августа 2024

12:44 Пенсии в сентябре вырастут — кто получит надбавки

19 августа 2024

06:45 Бендерики с мясом, которые готовятся очень легко — сохраняйте рецепт к завтраку

13 августа 2024

03:20 Просто возьмите картошку и фарш — зразы, которые тают во рту