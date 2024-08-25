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Не лише поліція та посадовці — хто ще підпадає під бронювання від мобілізації

25 серпня 2024 13:16
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор
Мобілізація в Україні — хто може отримати відстрочку від служби
Працівники ТЦК переглядають документи. Фото: Вінницький ТЦК та СП
Любомир Кучер - Редактор
Любомир Кучер
Редактор

Військовозобов'язані можуть отримати відстрочку від служби. Вона надається через бронювання працівників, які працюють на критично важливих для держави підприємствах та установах. 

Про це повідомляє видання Економічні новини у неділю, 25 серпня.

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В Україні триває загальна мобілізація, проте деякі чоловіки призовного віку можуть отримати відстрочку від служби, зокрема ті, хто працює на певних підприємствах та в установах.

Бронювання військовозобов'язаних передбачає надання їм відстрочки від мобілізації. Це стосується осіб, які працюють:

  • в органах державної влади, місцевого самоврядування;
  • на підприємствах, що мають критичне значення для забезпечення потреб ЗСУ та інших військових формувань;
  • на підприємствах, що є критично важливими для функціонування економіки та життєдіяльності населення;
  • у спеціалізованих установах ООН, міжнародних організаціях та судах, з якими Україна має міжнародні угоди.

Відстрочку від мобілізації можуть отримати працівники критично важливих для функціонування та оборони держави підприємств, зокрема:

  • поліція;
  • рятувальні служби;
  • органи державної влади та місцевого самоврядування;
  • медіа та культурні установи;
  • виробники товарів для армії;
  • підприємства, що виробляють і ремонтують військову техніку та боєприпаси;
  • підприємства з мобілізаційними завданнями;
  • інші критично важливі для економіки України підприємства.

Зауважимо, згідно із законодавством інші підприємства можуть бронювати не більше 50% своїх працівників, тоді як ДСНС і Нацполіція мають право забронювати до 90% службовців, а підприємства військово-промислового комплексу — до 100% своїх працівників.

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