Нужно ли становиться на военный учет студенткам — ответ ТЦК

Абитуриентки смотрят списки зачисленных на обучение. Фото: УНИАН

Некоторые студентки должны стать на военный учет в Территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП). Однако это нужно делать не сразу после начала учебы.

Об этом сообщил начальник отдела военного учета Харьковского областного ТЦК Любомир Хомицкий в комментарии Суспільному.

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По словам представителя ТЦК, студентки, которые учатся в медицинских или фармацевтических учреждениях, должны знать, что обязанность становиться на военный учет возникает только после завершения учебы.

Хомыцкий отметил, что если женщина получает диплом медицинской или фармацевтической специальности, она должна встать на воинский учет.

Он подчеркнул, что на тех, кто только начинает обучение, эта обязанность не распространяется.

Студенткам, не оканчивающим медицинские или фармацевтические учебные заведения, становиться на военный учет не нужно.