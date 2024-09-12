Командир взвода БПЛА считает, что разговоры об экономическом фронте являются отмазками для нежелающих идти воевать

Украинские мобилизованные. Иллюстративное фото: УНИАН

Командир взвода БпЛА в батальоне К-2, 54 отдельной штурмовой бригады Лейла считает, что нет никаких фронтов, кроме основного — военного. А сбежавшие от мобилизации мужчины лучше пусть остаются за границей.

Об этом она заявила в интервью "Армия TV".

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О фронтах и уклонистах

Лейла утверждает, что все разговоры о любом фронте, "экономическом", "музыкальном", "кулинарном" — пустые разговоры, обесценивающие героизм военных ВСУ. По ее мнению, это своеобразная "отмазка" и самоуспокоение для тех, кто не хочет защищать Украину.

По ее мнению, люди используют это как своеобразную индульгенцию. Если ты не работник критической инфраструктуры, не волонтер, это звучит смешно, считает Лейла.

"Есть люди, которые не идут в армию добровольно, ждут, чтобы их загребли. А есть люди, которые переплывают Тису со словами — а что я должен этому государству, оно мне ничего не дало. Да, ты это делаешь для своего государства, ты это делаешь, чтобы защитить свою семью, жену и детей. Это должна быть первичная мотивация мужчины", — говорит защитница Украины.

Лейла очень негативно относится к уклонистам и считает, что им лучше не возвращаться в Украину.

"Главное, чтобы назад не возвращались, обидно будет. Приедут, скажут, вот вы здесь воевали не так, а мы бы…", — рассказала командир взвода БпЛА.