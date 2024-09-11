Минобороны анонсировало новый цифровой реестр для планирования мобилизации

Военный пользуется телефоном. Иллюстративное фото: Depositphotos

Министерство обороны представило новый цифровой реестр. Он стремится упростить управление военными ресурсами и процесс мобилизации.

Об этом сообщило издание LIGA.net, ссылаясь на заявление заместителя министра обороны Екатерины Черногоренко.

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Новый цифровой реестр

Чиновница сообщила об обсуждении законопроекта о создании реестра военнослужащих на заседании профильного Комитета Верховной Рады 11 сентября.

Черногоренко отметила, что после принятия законопроекта в Украине будет внедрен "современный, децентрализованный, с наиболее продвинутой архитектурой" реестр.

Эта инновация должна позволить улучшить управление военным персоналом, принимать обоснованные решения, а также более эффективно планировать мобилизацию и тыловое обеспечение.

Новый реестр имеет целью улучшить координацию между главнокомандующим Вооруженных Сил Украины и Генеральным штабом, а также обеспечить лучшее понимание стратегии и планов. В то же время, заместитель министра не указала сроки принятия законопроекта.