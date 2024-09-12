Командир взводу БпЛА вважає, що розмови про економічний фронт є відмазками для небажаючих йти воювати

Українські мобілізовані. Ілюстративне фото: УНІАН

Командир взводу БпЛА в батальйоні К-2, 54 окремої штурмової бригади Лейла вважає, що немає жодних фронтів, окрім основного — військового. А чоловіки, що втекли від мобілізації краще нехай залишаються за кордоном.

Про це вона заявила в інтерв'ю "Армія TV".

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Лейла стверджує, що всі розмови про будь-який фронт, "економічний", "музичний", "кулінарний" — пусті балачки, які знецінюють героїзм військових ЗСУ. На її думку, це своєрідна "відмазка" та самозаспокоєння для тих, хто не хоче боронити Україну.

На її думку, люди використовують це як своєрідну індульгенцію. Якщо ти не працівник критичної інфраструктури, не волонтер, то це звучить смішно, вважає Лейла.

"Є люди, які не йдуть до війська добровільно, чекають, щоб їх загребли. А є люди, які перепливають Тису зі словами — а що я винен цій державі, вона мені нічого не дала. Так, ти це робиш для своєї держави, ти це робиш, щоб захистити свою сім'ю, жінку та дітей. Це має бути первинна мотивація чоловіка", — каже захисниця України.

Лейла дуже негативно ставиться до ухилянтів і вважає, що їм краще не повертатись до України.

"Головне, щоб назад не поверталися, образливо буде. Приїдуть, скажуть, от ви тут воювали не так, а ми б…", — розповіла командир взводу БпЛА.