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Названо условие, при котором уклониста могут освободить от наказания — детали реального дела

5 июля 2024 05:42
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор
В каком случае уклониста от мобилизации не накажут — ситуация из жизни
Судебное заседание. Иллюстративное фото: Суспільне
9c71e1c7-0ff9-4918-ae85-3cd711ee7500 - Любомир Кучер
Любомир Кучер
Редактор

Военнообязанный мужчина может быть освобожден от наказания за уклонение от мобилизации, если он раскаялся в совершенном и на момент пересмотра дела проходит службу в воинской части. Доказательством тому есть реальная история из жизни, о которой читайте ниже.

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета в среду, 3 июля.

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В каком случае уклониста не накажут

По данным изданиям, традиционно военнообязанный прошел ВВК, признавшую его годным к военной службе, и получил повестку прибыть в ТЦК для направления на военную службу. Однако мужчина не явился в Центр комплектования.

Таким образом, суд признал его виновным и в соответствии с законом освободил от отбывания наказания с испытанием. Апелляционный суд отменил этот приговор и принял новый — лишение свободы на срок 3 года 1 месяц.

Однако защита заявила, что мужчина признал вину и раскаялся, а также заявил о готовности служить, более того — уже призван на военную службу по мобилизации, поэтому решение исправить мужчину в условиях изоляции от общества не является обоснованным.

Кассационный уголовный суд упразднил приговор апелляционного суда и назначил новое рассмотрение. Суд отметил, что апелляционному суду следует учесть аргументы защитника о возможном освобождении осужденного от наказания. Кроме того, суд должен рассмотреть новые детали дела, в частности, что мужчина был призван на службу в октябре 2023 года и сейчас ее проходит в воинской части.

Наказание уклонистов от мобилизации

Напомним, что мужчину, у которого ранее ВВК диагностировала органическое поражение центральной нервной системы и социально-педагогическую запущенность, приговорили к трем годам лишения свободы за уклонение от мобилизации. Он не явился в назначенное место после получения повестки и решил обжаловать решение ВВК, что не увенчалось успехом.

Также мы писали, что в Хмельницкой области мужчина не явился за "боевой повесткой" в ТЦК. Однако на судебном заседании он рассказал, что прибыл в военкомат в назначенный день.

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