Не з'явився за повісткою через незгоду з висновком ВЛК — суд обрав покарання

Суддя під час засідання суду. Ілюстративне фото: УНІАН

Військово-лікарська комісія визнала українця придатним до служби, хоча медики раніше діагностували у нього органічне ураження центральної нервової системи та соціально-педагогічну занедбаність. Він не з'явився у назначене місце після отримання повістки та вирішив оскаржити рішення ВЛК. Харків'янина визнали винним та засудили до трьох років позбавлення волі.

Інформацію про це було оприлюднено у вироку Київського районного суду Харкова у понеділок, 1 липня.

Читайте також:

Деталі справи

Військово-лікарська комісія 29 вересня 2023 року визнала українця придатним до військової служби. За даними суду, права на відстрочку він не мав, тож йому спробували вручити "бойову повістку". Однак від мобілізації чоловік відмовився і 1 жовтня не з’явився у зазначене місце. У ТЦК це кваліфікували як ухилення від призову.

За даними суду, у дитинстві харків’янин мав затримку психомоторного розвитку. У 2011 році йому діагностували наслідки раннього органічного ураження ЦНС з інтелектуально-мнестичним зниженням. У 2023 році медики зафіксували, що у чоловіка соціально-педагогічна занедбаність.

У довідці ВЛК також було зазначено, що чоловік має міопію слабкого ступеня. Однак цей діагноз не робить його непридатним до служби. У вироку зазначено, що наявність на утриманні батьків-пенсіонерів доведено не було.

На суді українець визнав часткову вину за те, що проігнорував повістку. Він аргументував своє рішення незгодою з висновком лікарів та обов'язком догляду за хворими батьками, але ці заяви не були враховані судом.

Рішення суду

Суд засудив українця до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Вирок винесли, попри попередні діагнози про раннє органічне ураження ЦНС та соціально-педагогічну занедбаність, а також відсутність доказів утримання батьків-пенсіонерів.

Нагадаємо, Черкаський ТЦК відмовив у наданні відстрочки від призову чоловіку, який утримує батьків з інвалідністю. Військовозобов'язаний звернувся до суду.

Раніше ми писали, що користувачі соцмереж ширять інформацію про трагічний випадок в одному з районних ТЦК та СП Одеси. Так, начебто там хлопець хотів покінчити з життям, однак його забрали в лікарню.