У якому випадку ухилянта від мобілізації не покарають — ситуація з життя

Судове засідання. Ілюстративне фото: Суспільне

Військовозобов'язаного чоловіка можуть звільнити від покарання за ухилення від мобілізації, якщо він розкаявся у вчиненому та на момент перегляду справи проходить службу у військовій частині. Доказом тому є реальна історія з життя, про яку читайте нижче.

Про це повідомляє Судово-юридична газета в середу, 3 липня.

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За даними виданнями, традиційно військовозобов'язаний пройшов ВЛК, яка визнала його придатним до військової служби, і отримав повістку прибути до ТЦК для направлення на військову службу. Проте чоловік не з'явився в Центрі комплектування.

Таким чином суд визнав його винним і відповідно до закону звільнив від відбування покарання з випробуванням. Натомість апеляційний суд скасував цей вирок і ухвалив новий — позбавлення волі на строк 3 роки 1 місяць.

Однак захист заявив, що чоловік визнав провину і розкаявся, а також заявив про готовність служити, щобільше — вже призваний на військову службу за мобілізацією, тому рішення виправити чоловіка в умовах ізоляції від суспільства не є обґрунтованим.

Касаційний кримінальний суд скасував вирок апеляційного суду та призначив новий розгляд. Суд зазначив, що апеляційному суду потрібно врахувати аргументи захисника щодо можливого звільнення засудженого від покарання. Крім того, суд має розглянути нові деталі справи, зокрема те, що чоловік був призваний на службу у жовтні 2023 року і зараз її проходить у військовій частині.

Покарання ухилянтів від мобілізації

Нагадаємо, що чоловіка, в якого раніше ВЛК діагностувала органічне ураження центральної нервової системи та соціально-педагогічну занедбаність, засудили до трьох років позбавлення волі за ухилення від мобілізації. Він не з'явився у назначене місце після отримання повістки та вирішив оскаржити рішення ВЛК, що не увінчалося успіхом.

Також ми писали, що в Хмельницькій області чоловік не з'явився за "бойовою повісткою" до ТЦК. Однак на судовому засіданні він розповів, що прибув у військкомат у призначений день.