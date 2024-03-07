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Нардеп ответил, будут ли блокировать счета и запрещать пользование транспортом украинцам

7 марта 2024 23:59
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Нардеп ответил, будут ли блокировать счета и запрещать пользование транспортом украинцам
Народный депутат от "Батькивщины", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко. Фото: "Суспільне"
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Народный депутат от "Батькивщины", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Вадим Ивченко рассказал детали об обновленном законопроекте о мобилизации. По его словам, из ограничений исключили блокировку счетов и пользование автотранспортом.

Об этом Вадим Ивченко сказал в эфире программы "Свобода.Live" в четверг, 7 марта.

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Нардеп сообщил, что из ограничений исключили блокировку счетов. По его словам, власть может делать это нормативно-правовыми актами Национального банка. К тому же, по предварительной информации, сняли ограничения по пользованию автотранспортом.

"Все остальные ограничения, насколько я помню, они поддержаны рабочей группой и сейчас будут рассматриваться на комитете", — отметил Ивченко.

По его словам, в обновленном законопроекте о мобилизации есть четыре основных нормы.

"В законе есть три-четыре основные нормы, а не только ограничения, на которые обращают внимание все. Первое, это демобилизация. Второе — это демобилизация законом или решением ставки. Третье, это вопрос по смотрителям за людьми с инвалидностью, и что с ними делать. И четвертое, это ограничения, в том числе это электронный кабинет, и повестка по электронной почте через электронный кабинет", — добавил нардеп.

Напомним, 7 марта комитет Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки продолжил рассмотрение законопроекта о прохождении военной службы, мобилизации и военном учете. Впервые в заседании принял участие глава "Национальной ассамблеи инвалидов Украины" и Уполномоченный Президента по правам людей с инвалидностью Валерий Сушкевич.

Также народный депутат Александр Федиенко заверил, что законопроект о мобилизации особо не изменит вопрос демобилизации. Он подчеркнул, что Генеральный штаб Вооруженных сил уже давно должен был провести ротацию.

Верховная Рада
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Украина
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мобилизация
повестки
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