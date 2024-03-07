Нардеп відповів, чи блокуватимуть рахунки та заборонятимуть користування транспортом українцям

Народний депутат від "Батьківщини", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко. Фото: "Суспільне"

Народний депутат від "Батьківщини", член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки Вадим Івченко розповів деталі про оновлений законопроєкт про мобілізацію. За його словами, з обмежень виключили блокування рахунків та користування автотранспортом.

Про це Вадим Івченко сказав в ефірі програми "Свобода.Live" у четвер, 7 березня.

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Законопроєкт про мобілізацію

Нардеп повідомив, що з обмежень виключили блокування рахунків. За його слова, влада може робити це нормативно-правовими актами Національного банку. До того ж, за попередньою інформацією, зняли обмеження щодо користування автотранспортом.

"Всі інші обмеження, наскільки я пам’ятаю, вони підтримані робочою групою, і зараз будуть розглядатися на комітеті", – зазначив Івченко.

За його словами, в оновленому законопроєкті про мобілізацію є чотири основні норми.

"В законі є три-чотири основні норми, а не тільки обмеження, на які звертають увагу всі. Перше, це демобілізація. Друге — це демобілізація законом чи рішенням ставки. Третє, це питання по доглядачах за людьми з інвалідністю, і що з ними робити. І четверте, це обмеження в тому числі, це електронний кабінет, і повістка електронною поштою через електронний кабінет", — додав нардеп.

Нагадаємо, 7 березня комітет Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки продовжив розгляд законопроєкту про проходження військової служби, мобілізації та військового обліку. Вперше у засіданні брав участь голова "Національної асамблеї інвалідів України" та Уповноважений Президента з прав людей з інвалідністю Валерій Сушкевич.

Також народний депутат Олександр Федієнко запевнив, що законопроєкт про мобілізацію особливо не змінить питання щодо демобілізації. Він наголосив, що Генеральний штаб Збройних сил вже давно повинен був провести ротацію.