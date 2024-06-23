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Нардеп рассказал, с какими вопросами чаще обращаются через чатбот Армия+

23 июня 2024 14:16
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко
Вопросы в чате Армия+
Чатбот Армия+. Фото иллюстративное: Минобороны
db7ca50f-c891-4194-b073-37804ad93000 - Тарас Налывайко

В Министерстве обороны рассказали, с какими вопросами чаще всего обращаются через приложение чатбот Армия+. В первую очередь речь идет о статусе участника боевых действий и денежном довольствии.

Об этом рассказал народный депутат Украины Назар Жолобович в воскресенье, 23 июня.

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"Вопросы коррелируются с горячей линией. Это получение статуса участника боевых действий, это денежное довольствие, это вопрос отпуска. То есть это все те вещи, которые военнослужащему разрешены по закону", — пояснил Жолобович.

Нардеп добавил, что использование чата Армия+ позволяет военным оперативно решать все важные вопросы.

Ранее мы сообщали, что в Министерстве обороны объявили о запуске чат-бота Армия+. Он предназначен для поддержания военнообязанных, военных и их семей.

Напомним, мы сообщали, что для военных готовят приложение Армия+ .

Минобороны
Украина
армия
военные
мобилизация
чат-бот

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