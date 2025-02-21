Органы военной юстиции — Наливайченко обратился к монобольшинству

Народный депутат Валентин Наливайченко. Фото: Valentyn Nalyvaichenko / Facebook

Украине необходимо создать органы военной юстиции. Они обеспечивали бы правовую защиту военнослужащих и поддерживали дисциплину в ВСУ.

Об этом заявил народный депутат Валентин Наливайченко в эфире Ранок.LIVE в пятницу, 21 февраля.

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Наливайченко отметил, что власть должна создать военные суды, и не только, для урегулирования спорных вопросов.

"Нас сильно беспокоила ситуация, чтобы украинское командование, украинские военные, которые защищают Украину, вдруг не оказались в сложной правовой ситуации. Создайте органы военной юстиции. Это обращение к монобольшинству. Ну пусть у них нет голосов, но они знают, где их брать. Создайте военную юстицию для военных. Военные прокуратуры, военные суды, дайте возможность военным, Вооруженным силам Украины и страну защищать, и наводить в собственных рядах порядок, и держать законность в рядах самих ВСУ", — сказал он.

Нардеп также подчеркнул, что фракция, к которой он принадлежит, во время ратификации Римского статута воздержалась от голосования, поскольку опасалась, что украинские военные могут оказаться в сложной правовой ситуации.

Отдельно Наливайченко остановился на вопросе мобилизации, отметив, что она должна происходить не путем принуждения, а через мотивацию и патриотизм.

"Не такой подход должен быть к мобилизации. К мобилизации должен быть мотивационный, патриотический подход, а не через принуждение и запугивание", — подытожил нардеп.

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