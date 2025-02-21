Умєров анонсував запуск системи DOT-Chain, щоб безперебійно постачати дрони на фронт

Боєць ЗСУ запускає дрон. Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ

Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що у четвер, 20 лютого, відбулася зустріч із представниками понад 200 українських виробників дронів. Зокрема, він анонсував, що в країні буде запущено нову модель забезпечення українських воїнів безпілотниками.

Про це йдеться у дописі Умєрова на сторінці в Facebook.

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Дрони поступатимуть на фронт швидко та безперебійно

Очільник Міноборони зазначив, що саме ці компанії, з представниками яких була зустріч, створюють технології, що змінюють хід війни, а саме: нищать ворожі танки, піхоту, збивають гелікоптери, допомагають із розвідкою та логістикою, а також б’ють по ключових об’єктах ворога на тисячі кілометрів у глибину.

"Наше завдання — забезпечити швидке та безперебійне постачання найкращих БпЛА для наших воїнів. Тому запускаємо нову модель забезпечення безпілотниками. Агенція оборонних закупівель (АОЗ) представила виробникам нові правила взаємодії між державою, армією та бізнесом. Зокрема, впроваджуємо систему DOT-Chain у закупівлі дронів", — поінформував Умєров.

Він уточнив, що система вже успішно працює у нелетальних закупівлях і теперь допоможе:

швидше доставляти дрони на фронт — підрозділи самі обиратимуть потрібні їм БпЛА, а час постачання скоротиться з місяців до кількох тижнів;

підтримати виробників — вони отримуватимуть прогнозовані замовлення і зможуть планувати масштабування виробництва;

створити прозорі правила — зрозумілі механізми постачання стимулюватимуть конкуренцію та розвиток ринку.

Умєров додав, що DOT-Chain Defense System дає бригадам можливість самостійно визначати, які дрони їм потрібні, відповідно до ситуації на полі бою. При цьому і виробники матимуть чітку картину попиту і зможуть ефективніше планувати своє виробництво.

"Таким чином, ми створюємо систему, яка працюватиме стабільно та безперебійно. Разом із виробниками працюємо над тим, щоб жоден військовий не чекав на необхідне тижнями чи місяцями. Міноборони відкрите до діалогу та спільної роботи", — резюмував міністр.

Нагадаємо, днями у Міноборони анонсували, що у 2025 році посилять українську армію FPV-дронами на оптоволокні. На це буде спрямовано понад 44 млрд грн.

Також ми писали, що за словами міністра закордонних справ Андрія Сибіги, Україна здатна виробляти 4 млн дронів на рік.