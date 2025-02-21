Органи військової юстиції — Наливайченко звернувся до монобільшості

Нардеп пропонує створити органи військової юстиції — для чого
Україні необхідно створити органи військової юстиції. Вони забезпечували б правовий захист військовослужбовців та підтримували дисципліну у ЗСУ.
Про це заявив народний депутат Валентин Наливайченко в ефірі Ранок.LIVE у п'ятницю, 21 лютого.
Для чого потрібні органи військової юстиції
Наливайченко наголосив, що влада повинна створити військові суди, і не тільки, для врегулювання суперечливих питань.
"Нас сильно турбувала ситуація, щоб українське командування, українські військові, які захищають Україну, раптом не опинилися в складній правовій ситуації. Створіть органи військової юстиції. Це звернення до монобільшості. Ну хай у них немає голосів, але вони знають, де їх брати. Створіть військову юстицію для військових. Військові прокуратури, військові суди, дайте можливість військовим, Збройним силам України і країну захищати, і наводити у власних лавах порядок, і тримати законність в лавах самих ЗСУ", — сказав він.
Нардеп також підкреслив, що фракція, до якої він належить, під час ратифікації Римського статуту утрималася від голосування, оскільки побоювалася, що українські військові можуть опинитися в складній правовій ситуації.
Окремо Наливайченко зупинився на питанні мобілізації, зазначивши, що вона має відбуватися не шляхом примусу, а через мотивацію та патріотизм.
"Не такий підхід має бути до мобілізації. До мобілізації має бути мотиваційний, патріотичний підхід, а не через примус і залякування", — підсумував нардеп.
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